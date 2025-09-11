Maicol Valencia, futbolista ecuatoriano, fallece en ataque armado en Manta

El futbolista fue uno de cuatro víctimas en el ataque

Rafael Trujillo Alarcón
11 de Septiembre de 2025

Un ataque armado registrado en la ciudad de Manta, Ecuador, dejó como saldo cuatro personas muertas, entre ellas el joven futbolista Maicol Valencia, jugador del club Exapromo Costa de la segunda categoría del futbol ecuatoriano.

De acuerdo con la Policía Nacional de Ecuador, la agresión ocurrió la noche del miércoles, cuando sujetos armados vestidos con uniformes policiales irrumpieron en un hotel de la zona y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

Maicol Valencia, víctima del ataque en Manta

Valencia, de 23 años, había sido presentado oficialmente como refuerzo de Exapromo Costa el mismo día del ataque, y estaba programado para debutar este sábado en un partido frente al Deportivo Quito.

El club lamentó la tragedia en un comunicado: “Valencia resultó víctima colateral del ataque dirigido hacia otras personas ajenas a nuestro club”. Además de las víctimas mortales, se reportó que uno de los heridos también es futbolista del equipo, quien permanece hospitalizado.

Confirman el fallecimiento

"Hoy el destino nos arrebata tu presencia de la manera más injusta. Desde Exapromo Costa FC lamentamos profundamente la partida de nuestro jugador Maicol Valencia. Nos unimos al dolor de su familia, amigos y compañeros, y pedimos fortaleza en este momento tan duro", expresó el equipo ecuatoriano en sus redes sociales.

Además, otros equipos como Independiente del Valle, Liga de Quito, Deportivo Quito, y varios medios lanzaron comunicados lamentando el fallecimiento del futbolista ecuatoriano.

