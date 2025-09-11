¡La leyenda mexicana!’ Medios en Chipre reaccionan al fichaje de Memo Ochoa con el AEL Limassol

Guillermo Ochoa, histórico portero de la Selección Mexicana, continuará su carrera en Europa. El AEL Limassol FC, club de la Primera División de Chipre, anunció de manera oficial la incorporación del canterano del América a sus filas, generando gran expectación tanto en México como en el país mediterráneo.

Con este movimiento, Ochoa suma su séptima experiencia en el futbol europeo. A lo largo de su carrera, el arquero ha defendido las porterías de Ajaccio (Francia), Málaga (España), Granada (España), Standard Lieja (Bélgica), Salernitana (Italia) y AVS (Portugal). Ahora, con el AEL Limassol, el guardameta buscará aportar su veteranía y calidad bajo los tres postes.

Fichó en Chipre | X

Medios chipriotas destacan la llegada del arquero mexicano

El fichaje de Ochoa no pasó desapercibido en la prensa local. Varios medios resaltaron su experiencia internacional y lo catalogaron como una figura que puede marcar diferencia en la liga chipriota.

Phileleftheros tituló el fichaje del mexicano como, “La leyenda mexicana Guillermo Ochoa ya es ‘León’”, en referencia al mote del AEL Limassol. El diario lo calificó como “uno de los porteros más reconocidos a nivel internacional”.

Omada Reporter, por su parte elogió la extensa carrera del futbolista azteca haciendo énfasis en la posibilidad en poder disputar otra justa mundialista.

Destacaron al mexicano | CAPTURA

Cyprus Mail por su parte subrayó que Ochoa eligió al AEL como un “puente para hacer historia con un sexto Mundial”. Además, recordó momentos icónicos de sus cinco participaciones mundialistas, como su atajada a Neymar en Brasil 2014 o el penal detenido a Lewandowski en Qatar 2022.

Haravgi: Con un tono más sobrio, tituló “Oficial: ¡Ochoa se une a AEL!”. La publicación resaltó que se trata de un fichaje “experimentado y de garantías” para el equipo de Limassol.

Destacaron su experiencia | MEXSPORT

Memo Ochoa, entre la experiencia y la ilusión

A sus 40 años, Guillermo Ochoa sigue ampliando su legado en el futbol europeo. Su llegada al AEL Limassol genera expectativa no solo por lo que pueda aportar en la liga chipriota, sino también por la posibilidad de mantenerse en la élite con miras a un eventual sexto Mundial con la Selección Mexicana en 2026.