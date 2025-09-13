Oasis llega a México este fin de semana y, antes de lo que fue su primera presentación, Rayados de Monterrey "le dio la bienvenida" a los hermanos Gallagher mediante sus redes sociales.

En una imagen generada con IA, el cuadro albiblanco de la Liga MX compartió en sus redes sociales una foto donde Liam y Noel Gallagher posan con la playera de Rayados de Monterrey, publicación que tiene la leyenda "Today is gonna be the day", en alusión a Wonderwall.

Today is gonna be the day… 🎶 pic.twitter.com/YT9BV1h0OR — Rayados (@Rayados) September 13, 2025

Oasis se presentó el pasado viernes en su primera fecha en el Estadio GNP en la Ciudad de México, y tendrán un nuevo concierto este sábado en el mismo foro, siendo las únicas fechas que los británicos tendrán en nuestro país.

La banda británica cerrará septiembre con dos conciertos en Londres, antes de irse a Asía para las fechas en Corea del Sur y Japón, Oasis volverá al continente para sus shows en Argentina y Brasil, con los que cerrarán 2025.

El Estadio GNP recibirá los dos conciertos de Oasis | X