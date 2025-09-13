¡Live Forever! Monterrey se une a la Oasismania en redes sociales

El equipo regiomontano 'se subió al tren' en sus redes sociales de cara a los conciertos de Oasis en México

Rayados y la imagen con la que le dieron la bienvenida a Oasis
Rayados y la imagen con la que le dieron la bienvenida a Oasis | @Rayados
Marcos Olvera García
13 de Septiembre de 2025

Oasis llega a México este fin de semana y, antes de lo que fue su primera presentación, Rayados de Monterrey "le dio la bienvenida" a los hermanos Gallagher mediante sus redes sociales.

En una imagen generada con IA, el cuadro albiblanco de la Liga MX compartió en sus redes sociales una foto donde Liam y Noel Gallagher posan con la playera de Rayados de Monterrey, publicación que tiene la leyenda "Today is gonna be the day", en alusión a Wonderwall.

 

 

Oasis se presentó el pasado viernes en su primera fecha en el Estadio GNP en la Ciudad de México, y tendrán un nuevo concierto este sábado en el mismo foro, siendo las únicas fechas que los británicos tendrán en nuestro país.

La banda británica cerrará septiembre con dos conciertos en Londres, antes de irse a Asía para las fechas en Corea del Sur y Japón, Oasis volverá al continente para sus shows en Argentina y Brasil, con los que cerrarán 2025.

El Estadio GNP recibirá los dos conciertos de Oasis | X
El Estadio GNP recibirá los dos conciertos de Oasis | X

¿Felinos dolidos? Pumas lanza dardo a Rayados en su aniversario 71 aniversario
