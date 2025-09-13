Atlas vs Santos EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 8

Diego Cocca buscará regresar a la senda del triunfo en el Estadio Jalisco

Atlas vs Santos EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 8
Atlas vs Santos EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 8 | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
13 de Septiembre de 2025

Este sábado, después del parón de selecciones por la Fecha FIFA, la Liga MX vuelve a la actividad cuando, en la cancha del Estadio Jalisco, los Rojinegros del Atlas reciban a Santos Laguna.

El duelo correspondiente a la jornada ocho del Apertura 2025, será de gran importancia para que ambas escuadras escalen posiciones cuando nos acercamos al Ecuador del campeonato mexicano.

Los rojinegros, en Liga MX, no ganan desde la jornada 1 del torneo, cuando derrotaron como visitantes a Puebla, en casa siguen sin conocer la victoria y solo han sumado un punto de 12 posibles tras la Leagues Cup, lo que los coloca en la posición 15 de la tabla.

Por su parte, Santos Laguna quieren regresar a la senda del triunfo, en los últimos cuatro solo han ganado un partido (frente a Chivas) sumando tres de los últimos 12 puntos posibles, a pesar de eso marcha en el lugar 11 y están cerca de puestos de Play-In.

TE PUEDE INTERESAR

Óliver Torres llena de elogios a Anthony Martial: &quot;viene a sumar&quot;

Monterrey | 12/09/2025

Óliver Torres llena de elogios a Anthony Martial: "viene a sumar"
Nahuel es el protagonista de este nuevo documental felino

Tigres | 12/09/2025

Tigres lanza emotivo documental de Nahuel Guzmán
¿Se tambalea el fichaje? Chimy Ávila aún no acepta la oferta de Pumas

Pumas | 12/09/2025

¿Se tambalea el fichaje? Chimy Ávila aún no acepta la oferta de Pumas
Te recomendamos
'Canelo' Álvarez revela interés por comprar a Atlas: "Soy un hombre de negocios"
Liga MX
Atlas FC
Santos Laguna
Futbol

LO ÚLTIMO

 