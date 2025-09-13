Atlas vs Santos EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 8

Este sábado, después del parón de selecciones por la Fecha FIFA, la Liga MX vuelve a la actividad cuando, en la cancha del Estadio Jalisco, los Rojinegros del Atlas reciban a Santos Laguna.

El duelo correspondiente a la jornada ocho del Apertura 2025, será de gran importancia para que ambas escuadras escalen posiciones cuando nos acercamos al Ecuador del campeonato mexicano.

Los rojinegros, en Liga MX, no ganan desde la jornada 1 del torneo, cuando derrotaron como visitantes a Puebla, en casa siguen sin conocer la victoria y solo han sumado un punto de 12 posibles tras la Leagues Cup, lo que los coloca en la posición 15 de la tabla.

Por su parte, Santos Laguna quieren regresar a la senda del triunfo, en los últimos cuatro solo han ganado un partido (frente a Chivas) sumando tres de los últimos 12 puntos posibles, a pesar de eso marcha en el lugar 11 y están cerca de puestos de Play-In.