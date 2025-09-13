Larcamón mueve sus piezas: Este es el XI de Cruz Azul ante Pachuca

Nicolás Larcamón presentó su once inicial para enfrentar a Pachuca en la Jornada 8 del Apertura 2025, con algunos ajustes clave tras la Fecha FIFA. Además, los celestes vienen de vencer a Chivas 1-2 en la jornada anterior.

Paradela y Rivero repiten como titulares | Imago7

Novedades celestes

La principal novedad es la presencia de Gabriel 'Toro' Fernández como titular, tomando el lugar de Ángel Sepúlveda, quien no estará disponible por lesión. Además, Erik Lira tendrá descanso después de la actividad con la Selección Mexicana.

El once celeste que saldrá en el Estadio Hidalgo es el siguiente: Kevin Mier, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Jorge Sánchez, Jesús Orozco Chiquete y Carlos Rotondi, Charly Rodríguez, Ignacio Rivero y Luka Romero, y en Ataque: José Paradela y Gabriel Fernández.

'Toro' Fernández será el encargado de suplir a Sepúlveda | Imago7

Al acecho del liderato

Con este XI, Cruz Azul buscará su sexta victoria consecutiva en el torneo y mantener viva la pelea por el liderato general, mismo que de momento tiene Rayados.

América es otro de los equipos que podría quedarse con el primer lugar en dado caso de conseguir una victoria en el Clásico Nacional. Los cementeros están empatados en puntos con las Águilas.

Erik Lira no será parte de los elementos titulares del equipo | Imago7