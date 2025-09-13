¿Traición? Guido Pizarro celebra el fichaje de Anthony Martial con Rayados

La Liga MX atraviesa un momento histórico en cuanto a la llegada de estrellas internacionales, y Guido Pizarro no lo pasó por alto. El capitán de Tigres celebró que cada vez más futbolistas de talla mundial elijan México como destino, sin importar si refuerzan a los felinos o a sus rivales.

El fichaje de Anthony Martial por Rayados de Monterrey volvió a sacudir el mercado apenas unos meses después de que Tigres sorprendiera con la incorporación de Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. Para Pizarro, este tipo de movimientos elevan la calidad de la liga.

Pizarro | IMAGO7

“Bienvenidos sean, se han incorporado a la Liga jugadores de mucha jerarquía que invita a todos los equipos a seguir invirtiendo, desarrollándose, buscando la mejora en la calidad individual de jugadores que vienen, y a nivel como equipo para suplir esa calidad que está llegando”, señaló.

Hoy por hoy, la Liga MX presume un catálogo de figuras pocas veces visto: Tigres cuenta con Correa y André-Pierre Gignac; Monterrey con Sergio Ramos, Sergio Canales y ahora Martial; América con Allan Saint-Maximin; León con James Rodríguez; y Pumas con Keylor Navas y Aaron Ramsey, entre otros.

¡Oficial! Anthony Martial es nuevo jugador de Rayados de Monterrey

Sobre la posibilidad de que Tigres sume otro refuerzo en este Apertura 2025, Pizarro reconoció que la directiva y el cuerpo técnico ya tienen identificado al jugador ideal, aunque no se precipitarán si la negociación no se concreta en los próximos días.

“El análisis es muy completo a la hora de incorporar, tenemos un plantel muy basto, competitivo, en lo personal pienso que no nos falta nada para poder competir por nuestros objetivos. El refuerzo que venga nos tiene que dar un salto de calidad individual y colectivamente”, explicó.

Y añadió: “Todavía quedan algunas horas, pero el jugador tiene que ser indicado para nuestro proyecto. Si no es ahora, será más adelante, tenemos muy claro cómo lo debemos hacer y el jugador a incorporar”.

En Mónaco | @@AnthonyMartial