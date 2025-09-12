¿Cuándo y dónde ver Tigres vs León?

Continúa la Jornada 8 del Apertura 2025 y en el Volcán los Tigres de Guido Pizarro se miden al León en busca de mantenerse en los primeros puestos de la clasificación después del parón por Fecha FIFA que cerraron con victoria.

Los universitarios se metieron a Torreón para sacar una victoria importante, ante Santos, en la pasada fecha gracias a un solitario gol de Ángel Correa que catapultó la cuarta victoria del equipo en el torneo.

Tigres l IMAGO7

Tigres regresa a casa como cuartos de la clasificación con 13 unidades; producto de cuatro victorias, un empate y una derrota, el único revés que tuvieron fue recientemente en su casa ante las Águilas del América.

Por su parte, el León vienen con el ánimo a tope luego de golear en casa a los Gallos Blancos del Querétaro añadido al regreso de James Rodríguez tras sellar el pase con Colombia al Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ángel Correa l IMAGO7

Antecedentes

León se mete al Universitario de Nuevo León, cancha en la que no gana desde el Apertura 2022 cuando se impusieron por la mínima dentro de la fecha 14; desde entonces se han enfrentado en dos ocasiones en territorio norteño con un empate y una derrota.

Tigres vs León

Todo está listo para el encuentro que se realizará en el Volcán este 13 de septiembre en punto de las 19:00 hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de Azteca 7 y FOX, además del minuto a minuto de Récord.com.mx.

Fecha: 13 de septiembre

Hora: 19:00hrs

Estadio: U de Nuevo León

Transmisión: Azteca 7 y FOX

Liga MX l IMAGO7