¿Se queda en la Liga MX? Se complican negociaciones entre León y Valencia por Nico Fonseca

No habrá salida rumbo a España para Nicolás Fonseca. A pesar de que el jugador ya no fue convodado el pasado sábado para el juego ante Cruz Azul, no se concretó su traspaso de León a Valencia y tendrá que reincorporarse al grupo dirigido por Eduardo Berizzo.

De acuerdo con el periodista Paco Montes, el club de Mestalla no pudo cerrar de forma oficial el acuerdo verbal al que habían llegado. Mientras que César Luis Merlo, en el portal Soyfiera.com, reportó que todo se debió a los problemas que tienen los españoles de Fair Play financiero.

Las negociaciones se han detenido, según reportes | IMAGO 7

Valencia pidió una prórroga a las negociaciones

Según los reportes mencionados, el club valenciano pidió diez días más para cerrar el acuerdo. Esto debido a que la prioridad es cerrar un delantero después de las salidas de Umar Sadiq y Rafa Mir.

Sin embargo, la Fiera se negó a dar este plazo y dio por finalizada la negociación. Además, Valencia tiene que esperar a ver en qué condiciones queda una vez que logre la contratación de un delantero para la Temporada 2025-26 de LaLiga.

Fonseca llegó a León en el Clausura 2025 | IMAGO 7

León tenía disposición de liberar a Fonseca

De acuerdo con los reportes, Valencia preguntó por el mediocentro uruguato hace más de un mes, aunque esperaban extender la cesión de Enzo Barrenchea. Pero una vez que se confirmó la salida de este último a Benfica, entablaron pláticas con los Panzas Verdes.

Inicialmente, León tenía la disposición de permitir la salida del jugador, con la esperanza de recibir más de los 2.1 millones de euros que pagó en enero por Fonseca. Las charlas habían avanzado bien y por ello Berizzo lo dejó fuera de la convocatoria ante Cruz Azul, pero parece que ahora tendrá que regresar tanto para la Leagues Cup como para el Apertura 2025.

Fonseca puede quedarse con la Fiera | IMAGO 7