Adolfo Ríos considera a Keylor Navas contratación más importante en México

El canterano de Pumas en los años 80, Adolfo Ríos considera a Keylor Navas, nuevo refuerzo auriazul, como la mejor contratación en la historia para la Liga MX, destacándolo incluso por encima de leyendas como Bernard Schuster, Sergio Ramos y James Rodríguez. Tal declaración ha sorprendido a los aficionados en México.

Navas debutó con Pumas ante Querétaro | MexSport

Keylor, la mejor contratación en México

En las declaraciones que dio para una entrevista con ESPN, Ríos dejó muy en claro sus argumentos para decir que el capitán de Costa Rica es la mejor contratación del futbol mexicano.

“Sin duda alguna es la contratación más importante, por contexto, por respaldo, por campeonatos, por los títulos que ha levantado, por equipos en los que ha estado. Sin duda alguna sería de alguna forma más mediático en este momento. En este momento no había nadie con su respaldo futbolístico, alguien que hubiera llegado con ese palmarés a nuestro futbol”, declaró el campeón con Necaxa y América.

“Lógicamente, todo tiene que ver también con la posición, porque han venido jugadores de gran renombre como José Mari Vaquero, quien jugó en Veracruz, yo compartí con él; otros importantes vinieron como un Leonel Álvarez, un Alexis Mendoza, un René Iván Valenciano, jugadores que de alguna forma en sus países fueron figuras y que trascendieron a nivel internacional”, agregó el exportero.

Ríos fue seleccionado nacional de México | MexSport

Una lección de humildad

Ríos también opina que todo tiene que ver con la calidad de persona que es Navas para poder llegar al equipo mexicano.

“Es posible, puede ser uno de los factores (su nacionalidad), que de repente esa situación se dé porque a nivel Selección Nacional, Costa Rica no ha tenido logros tan grandes como en un momento dado se quisiera. Entonces, eso representa un hándicap que te puede jugar en contra, porque con los clubes grandes has ganado todo: tres veces la Champions, más de 20 títulos internacionales. Entonces, no es poca cosa de lo que se está hablando y no se diga la calidad de los equipos en los que ha estado; pero sí creo que de alguna manera esa situación representativa no le ha venido bien”, sentenció Adolfo.

“Para mi gusto es una prueba de humildad, porque no está llegando como un divo que espera que le arreglen todo y yo solo vengo y me siento”, concluyó.

El canterano felino expresó su respeto por Keylor | MexSport

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Fernando 'Nene' Beltrán ve con confianza su primer partido de Leagues Cup con León