Así quedó la pierna de Orozco Chiquete por jugada de expulsión; aficionados 'explotan' por decisión arbitral

El defensor de Cruz Azul vio la tarjeta roja por un planchazo, pero en la misma jugada sufrió un corte

Jesús Orozco Chiquete sale del campo tras ser expulsado/Herida de Orozco Chiquete | MEXSPORT/CAPTURA REDES
13 de Septiembre de 2025

El partido entre Pachuca y Cruz Azul rápidamente se vio manchado por la polémica arbitral, pues Jesús Orozco Chiquete fue expulsado apenas al minuto 19, acción que generó molestia entre la afición cementera.

El defensor de La Máquina vio la tarjeta roja por una dura plancha sobre Jhonder Cádiz, sin embargo, el jugador venezolano también lo contactó de lleno y le provocó un corte en la espinilla.

A través de redes sociales, comenzó a circular una fotografía de las heridas en la pierna de Orozco, lo que encendió aún más a los fanáticos, ya que reclamaron que la calificación de la falta fue injusta.

Muchos consideraron ambls futbolistas debieron ser expulsados, pero el zaguero de La Máquina fue el único en ser sancionado.

Incluso, el propio Orozco abandonó la cancha del Estadio Hidalgo reclamando al cuarto árbitro la misma situación y señalando los cortes que sufrió por el pisotón.

