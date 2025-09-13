Diego Cocca tras perder ante Santos: "Sin la expulsión hubiéramos ganado con tranquilidad"

Después de que su equipo sigue sin ganar en el torneo y le han sacado los juegos en la parte final de los mismos, el director técnico del Atlas, Diego Cocca, se mostró molesto con el resultado de esta noche, donde aseguró que sin la expulsión de Matías Cóccaro el equipo se hubiera llevado los tres puntos.

Cocca expresó su molestia al terminar el partido | Imago7

Con menos es más difícil

"Estoy convencido de que sin la expulsión hubiéramos ganado con tranquilidad. Estábamos sólidos, compitiendo, llegando al arco. Pero con diez se hizo cuesta arriba", señaló.



De igual manera, el estratega argentino enfatizó que el tema de las expulsiones es algo de lo que ya habían hablado y que no se podía permitir que siguieran dejando en desventaja numérica al equipo: "Ya lo habíamos hablado con los jugadores y quedó claro: no nos podemos dar el lujo de que nos expulsen a un jugador. Hoy pasó otra vez y fue totalmente evitable. Eso desdibuja todo”, agregó.

Es la segunda etapa de Cocca al mando de los Zorros | Imago7

La importancia de los cierres

Al final, puntualizó la importancia de encontrar la manera de cerrar los juegos, mejora que aseguró se dará conforme transcurran las fechas en su proceso.



"Hoy no fue para atrás, hoy fuimos competitivos. Pero necesitamos encontrar la manera de cerrar los partidos. Ya no hay soluciones mágicas, es progresivo, pero no podemos seguir regalando", concluyó.

Atlas se encuentra en el lugar 14 de la tabla | Imago7