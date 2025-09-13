Diego Cocca tras perder ante Santos: "Sin la expulsión hubiéramos ganado con tranquilidad"

El entrenador de los rojinegros atribuye su derrota a haber terminado el partido con un hombre menos

Cocca cree que en igualdad de condiciones el resultado habría sido distinto
Alfredo Olivarez Ramírez
13 de Septiembre de 2025

Después de que su equipo sigue sin ganar en el torneo y le han sacado los juegos en la parte final de los mismos, el director técnico del Atlas, Diego Cocca, se mostró molesto con el resultado de esta noche, donde aseguró que sin la expulsión de Matías Cóccaro el equipo se hubiera llevado los tres puntos.

Con menos es más difícil

"Estoy convencido de que sin la expulsión hubiéramos ganado con tranquilidad. Estábamos sólidos, compitiendo, llegando al arco. Pero con diez se hizo cuesta arriba", señaló.

De igual manera, el estratega argentino enfatizó que el tema de las expulsiones es algo de lo que ya habían hablado y que no se podía permitir que siguieran dejando en desventaja numérica al equipo: "Ya lo habíamos hablado con los jugadores y quedó claro: no nos podemos dar el lujo de que nos expulsen a un jugador. Hoy pasó otra vez y fue totalmente evitable. Eso desdibuja todo”, agregó.

La importancia de los cierres

Al final, puntualizó la importancia de encontrar la manera de cerrar los juegos, mejora que aseguró se dará conforme transcurran las fechas en su proceso.

"Hoy no fue para atrás, hoy fuimos competitivos. Pero necesitamos encontrar la manera de cerrar los partidos. Ya no hay soluciones mágicas, es progresivo, pero no podemos seguir regalando", concluyó.

