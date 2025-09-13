Santos le roba el triunfo al Atlas en el Jalisco

Sigue sin ganar el Rojinegro. Atlas no pudo llevarse los tres puntos ante su gente tras igualar 2 a 2 ante Santos Laguna; el conjunto lagunero, con un gol en la parte final del partido, le robó los tres puntos al equipo de Diego Cocca, que hiló cuatro juegos consecutivos sin victoria.

Victoria del Atlas I IMAGO7

Con apenas tres minutos de iniciado el encuentro, Santos se colocó al frente en el marcador. En un cobro de tiro de esquina, Javier Abella envió un centro preciso para Jonathan Pérez, quien ganó por alto y un cabezazo potente venció a Camilo Vargas para colocar el 0 a 1 en el electrónico.



Tras irse abajo en el marcador, Atlas reaccionó de manera inmediata y en la siguiente jugada igualaron el marcador. En una jugada colectiva del Rojinegro, Gustavo del Prete asistió a Matías Cóccaro, quien de primera intención definió para colocar el 1 a 1.



La afición Rojinegra seguía festejando el tanto del empate, cuando llegó el gol que los colocó en ventaja en el partido. Diego González tomó el esférico en tres cuartos de cancha y, al tener tiempo y espacio, sacó un zapatazo potente que se incrustó en el marco de Carlos Acevedo para darle la vuelta al marcador en cuatro minutos.



Santos pudo igualar el marcador, después de que se sancionó un penal sobre Kevin Palacios; sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro determinó no sancionar la pena máxima para Santos.



En la segunda mitad, Santos se volcó al frente y fue el equipo que dominó las acciones. Atlas no pudo volver al ritmo que presentó en los primeros minutos y careció de profundidad en ofensiva.

Cuando el partido se mostraba más complicado para el Atlas, Matías Cóccaro le propinó una plancha a Francisco Villalva, misma que el árbitro sancionó con tarjeta amarilla, pero tras revisar la jugada en el VAR, expulsó al delantero del Atlas.



Santos insistió, luchó y generó peligro en el marco de Camilo Vargas hasta que llegó el gol del empate. Diego Medina recuperó un balón dentro del área y tomó mal parada la defensiva Rojinegra, por lo que asistió a Jesús Ocejo, quien aplicó la ley del ex y marcó el tanto del 2 a 2.

Segundo gol de Atlas I IMAGO7