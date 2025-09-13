Cruz Azul venció a Pachuca en un partido lleno de polémica

Cruz Azul sacó una victoria clave en su visita a la Bella Airosa al imponerse 1-0 a Pachuca, en un duelo marcado por la polémica arbitral y las expulsiones.

El gol de Gabriel Fernández vía penal fue suficiente para darle los tres puntos a La Máquina, aunque el encuentro terminó con varios señalamientos hacia el silbante Joaquín Alberto Vizcarra.

Duelo fuerte en el Estadio Hidalgo | Imago7

A dos de tres caídas

El partido se complicó muy temprano para el cuadro celeste, cuando Jesús Orozco fue expulsado apenas al minuto 18 por una fuerte entrada sobre el venezolano Jhonder Cádiz.

A partir de ahí, Pachuca buscó aprovechar la superioridad numérica y exigió al máximo a Kevin Mier, quien firmó cinco atajadas en la primera parte para sostener el cero en su arco.

Rivero se llevó uno de los golpes más fuertes en el duelo | Imago7

Con una cornada bastó

En la segunda mitad, el duelo dio un giro inesperado: Luis Quiñones vio la roja al 56’ por una entrada con fuerza excesiva sobre Rodolfo Rotondi y, solo cinco minutos más tarde, Daniel Aceves también fue expulsado por una falta violenta sobre Ignacio Rivero. La jugada derivó en un penalti a favor de Cruz Azul.

Fue entonces cuando apareció el 'Toro' Fernández, quien marcó al 65’ el único gol del encuentro, en lo que significó el primer disparo a portería de los celestes en todo el partido. Con este tanto, el uruguayo llegó a dos anotaciones en el Apertura 2025.

El protagonista del juego fue el árbitro central | Imago7

La Máquina terminó celebrando en un duelo caótico, con tres expulsiones y un arbitraje bajo la lupa, pero con un triunfo que mantiene su buen paso en el torneo, al hilar seis partidos con victoria.