Allan Saint-Maximin arrancará de titular en el América vs Chivas

Allan Saint-Maximin tendrá su primera titularidad con el América, el francés que recientemente se incorporó al conjunto azulcrema será alineado de inicio por André Jardine para el Clásico Nacional a celebrarse en el Estadio Ciudad de los Deportes.

De acuerdo con información de Gibrán Araige el atacante está totalmente adaptado y esta semana estuvo trabajando con los capitalinos al cien por ciento listo para arrancar el ‘duelo más esperado’ dentro de la Liga MX.

América l IMAGO7

Allan Saint-Maximin en el AP2025

Saint-Maximin quien ha visto minutos en los últimos dos juegos se ha hecho presente con gol en ambos partidos; su debut lo hizo ante Atlas entrando de cambio, mismo que colaboró con un tanto en la goleada sobre los Rojinegros.

Recientemente el francés volvió a tener actividad ante los Tuzos del Pachuca y nuevamente se hizo presente en el marcador en la victoria 2-0 del América. Cabe mencionar que también tuvo participación en amistoso ante DC United.

Allan Saint-Maximin l IMAGO7

Cómo llegan

Águilas y rojiblancos llegan en distintos momentos, los dirigidos por André Jardine siguen invictos tras siete juegos disputados y son sublíderes, hasta antes del inicio de la Jornada 8, con 17 unidades solo por debajo de los Rayados de Monterrey.

Por su parte, Chivas llegan como antepenultimos con apenas cuatro unidades, los comandados por Gabriel Milito registran cuatro derrotas, un empate y una victoria; solo por encima de Querétaro y Puebla.

Liga MX l IMAGO7



