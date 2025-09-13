Sergio Ángel Soriano, el policía que rescató a una abuelita en Iztapalapa y ya era considerado un héroe

La explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, dejó una estela de dolor y víctimas; sin embargo, también reveló historias de heroísmo. Una de ellas es la de Sergio Ángel Soriano Buendía, oficial segundo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quien rescató a una abuelita y a su nieta en medio de las llamas.

Sergio Ángel Soriano Buendía, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana/X

El uniformado, ahora conocido como el “Ángel de la CDMX”, no es un desconocido para la ciudadanía. Su historial de servicio ya lo había colocado como un ejemplo de integridad y solidaridad mucho antes de esta tragedia.

El rescate en La Concordia

Durante el siniestro del pasado 10 de septiembre, Soriano Buendía corrió hacia la zona afectada, donde encontró a Alicia Matías Teodoro, de oficio checadora de transporte público, quien protegió con su propio cuerpo a su nieta de dos años.

La mujer, gravemente herida, entregó a la menor en brazos del policía, quien relató para Multimedios que no dudó en actuar:

“Escucho la explosión, siento el calor que pasa encima de mi cabeza y los gritos de las personas (…) veo a una mujer totalmente quemada y a su nieta. Les quité la ropa en llamas y trasladé a la niña a una clínica del IMSS en motocicleta”, narró el uniformado.

La imagen de Soriano cargando a la menor rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios lo nombraron como uno de los héroes de la tragedia.

Un historial de honestidad y servicio

No es la primera vez que Sergio Ángel Soriano ha demostrado sus valores en el servicio público. En 2015, cuando realizaba un rondín en un estacionamiento de Polanco, encontró una bolsa con 42 mil 572 pesos, equivalente a un año de salario.

Lejos de quedarse con el dinero, el oficial lo devolvió a su dueño, ganándose el reconocimiento de la sociedad y un ascenso dentro de la corporación.

Reconocimiento a Sergio Soriano en 2015/X

“Mi madre me inculcó principios. Nunca he tomado lo que no es mío y nunca lo haré”, declaró en aquel entonces.