'ParaNorman' regresa al cine en versión remasterizada con nuevo corto animado ¡Esta es la fecha!

La película ha ganado bastantes premios desde que se estrenó en 2012

La cinta fue hecha por la casa de producción de 'Caroline'.
Jorge Reyes Padrón
13 de Septiembre de 2025

El niño que habla con fantasmas vuelve para espantar al aburrimiento. ParaNorman, la joya animada de LAIKA, regresa por única ocasión a los cines este 23 de octubre con una edición remasterizada en 3D y 2D, como parte del 20º aniversario del estudio.

Estrenada originalmente en 2012, esta película en stop-motion fue nominada al Oscar, al BAFTA, al Globo de Oro y ganó varios premios ANNIE, consolidándose como una de las producciones más queridas de su género.

'ParaNorman' regresará a los cines en 2D y 3D / Redes Sociales
Nuevo corto de ParaNorman 

Además del relanzamiento, los fans podrán disfrutar ‘The Thrifting’, un nuevo cortometraje protagonizado por Finn Wolfhard (Stranger Things) y Anna Kendrick, quien retoma su papel como Courtney Babcock, la hermana mayor de Norman.

Los boletos para el relanzamiento en cines de ParaNorman, la galardonada película animada en stop-motion de LAIKA, que llegará este octubre, ya están a la venta”.

La cinta fue estrenada en 2012 por los estudios LAIKA / Redes Sociales
¿Cuándo se reestrena ParaNorman?

Esta remasterización se lanza en colaboración con Trafalgar Releasing para el estreno internacional y Fathom Entertainment para Estados Unidos. En México, se proyectará desde el jueves 23 de octubre en salas seleccionadas. En Estados Unidos será el sábado 25 de octubre.

La historia del niño que puede ver y hablar con los muertos volverá a revivir con más brillo, mejores detalles y, claro, más nostalgia para los fans del terror animado. Porque si hay algo que LAIKA sabe hacer, es convertir lo espeluznante en arte.

El 23 de octubre estará en todos los cines de México / Redes Sociales
