Vacuna contra el sarampión gratis en la UNAM: horarios, requisitos y sede 2025

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que llevará a cabo una jornada de vacunación gratuita contra el sarampión en septiembre de 2025, en coordinación con la Secretaría de Salud y el Servicio Nacional de Salud Pública (SNSP), con el fin de reforzar la protección de la población frente a esta enfermedad altamente contagiosa.

Fechas, sede y horarios

La campaña se realizará los días 17, 18 y 19 de septiembre, en el estacionamiento 3, acceso G del Estadio Olímpico Universitario, ubicado en la alcaldía Coyoacán, CDMX.

El horario de atención será de 9:00 a 15:00 horas durante los tres días de la jornada.

¿Quiénes pueden vacunarse?

Podrán acceder a la vacuna las personas de 6 meses a 49 años de edad. Es indispensable llevar la Cartilla Nacional de Salud, para verificar esquemas previos y completar las dosis necesarias.

Importancia de vacunarse

El sarampión es una enfermedad viral que se transmite con gran facilidad; una persona infectada puede contagiar hasta a 15 personas. Solo en 2025, México ha registrado más de 4,200 casos confirmados, principalmente en el norte del país, lo que refuerza la urgencia de inmunizar a la población.

Recomendaciones para acudir

Las autoridades sugieren a los asistentes llevar ropa ligera, agua y estar preparados para el clima. Entre los efectos secundarios leves que puede generar la vacuna se encuentran dolor en el brazo, enrojecimiento, fiebre o erupción cutánea pasajera.