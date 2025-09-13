Tyler, The Creator anuncia show en CDMX: fecha, sede y preventa

Tyler, The Creator volverá a la Ciudad de México… pero hasta 2026 con su aclamada gira mundial CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR, luego de arrasar con sold outs en Estados Unidos y llenar estadios en Asia.

El rapero californiano se presentará el próximo 24 de marzo de 2026 en el Palacio de los Deportes, en un show que promete ser uno de los más explosivos del año.

Este anuncio forma parte de una serie de fechas en Latinoamérica que arrancan en marzo y lo llevarán también a Costa Rica, Puerto Rico y festivales como Lollapalooza en Argentina, Chile y Brasil, así como el Estéreo Picnic en Colombia.

Tyler presenatará su aclamada gira mundial CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR / FB: @TylerTheCreator

Preventa y venta general

Si no quieres quedarte fuera, toma nota: la preventa Banamex será el 18 de septiembre a las 11:00 a.m., mientras que la venta general comenzará el 19 de septiembre a través de Ticketmaster y taquillas del recinto. Se espera que los boletos vuelen, tal como ha sucedido en otros países, donde agotó varias fechas en minutos.

El CHROMAKOPIA Tour: puro éxito

La gira está inspirada en su álbum CHROMAKOPIA, lanzado a finales de 2024, que alcanzó el #1 en Billboard 200 por tres semanas consecutivas y rompió récords de streaming como el álbum de rap más escuchado en Spotify. Los Angeles Times lo llamó “uno de los intérpretes en vivo más emocionantes de esta era” y Complex lo nombró “uno de los mejores intérpretes de rap” después de sus seis shows en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Además, en verano de 2025, Tyler logró cuatro fechas sold out en Nueva York, incluyendo dos en el Madison Square Garden. Por si fuera poco, lanzó DON’T TAP THE GLASS, su cuarto álbum consecutivo en encabezar Billboard.

Uno de los mejores raperos de esta época estará en la CDMX / FB: @TylerTheCreator

Fechas completas de la gira en Latam 2026

3/13–3/15 – Lollapalooza Argentina, Buenos Aires

3/13–3/15 – Lollapalooza Chile, Santiago

3/18 – San José, Costa Rica @ Parque Viva

3/20–3/22 – Estéreo Picnic, Bogotá

3/20–3/22 – Lollapalooza Brasil, São Paulo

3/24 – Ciudad de México @ Palacio de los Deportes

3/31 – San Juan, Puerto Rico @ Coliseo de Puerto Rico

Así que si eres fan de Tyler, The Creator, ve preparando la tarjeta y los pulmones, porque el 24 de marzo se viene un conciertazo.

El rapero estará en el Palacio de los Deportes en 2026 / FB: @TylerTheCreator