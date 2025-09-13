¡Sangre, sudor y VAR! Polémica envuelve el penalti de la victoria de Cruz Azul ante Pachuca

La Máquina se puso adelante en el marcador gracias a posible error del silbante

Aldo Martínez
13 de Septiembre de 2025

El duelo entre los Tuzos de Pachuca y La Máquina de Cruz Azul será posiblemente el que más polémica tenga de esta Jornada 8, ya que las acciones del árbitro central parecen perjudicar directamente en el marcador.

¿Penal mal marcado?

Durante el minuto 62, una pelota dirigida al centro del área fue rechazada por el defensor de los Tuzos, Alonso Aceves, sin embargo, en su intento por despejar se encontró con el central del Azul, Nacho Rivero, por lo que el contacto fue inminente.

La polémica se hizo presente una vez más ya que el árbitro central dictaminó penal para Cruz Azul, pero no solo quedó ahí, ya que además de la pena máxima, el colegiado expulsó a Aceves de forma incorrecta.

Pese a las tomas del VAR y los criterios que marca el reglamento, Joaquín Alberto Vizcarra Armenta, arbitro central, siguio adelante en su decisión, misma que se convirtió en gol cinco minutos después, por lo que no solo perjudicó a Pachuca con un hombre menos, sino que influyó de maner directa en el marcador. 

