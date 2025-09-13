Jaime Lozano sale enfadado tras el Pachuca vs Cruz Azul: “Estoy que ardo por dentro"

El estratega de los Tuzos también habló sobre el polémico arbitraje

Jaime Lozano sale enfadado
Jaime Lozano sale enfadado | IMAGO7
Iliany Aparicio
13 de Septiembre de 2025

Luego de la derrota 1-0 de Pachuca frente a Cruz Azul, en un partido cargado de polémica arbitral, Jaime Lozano, técnico de los Tuzos, no ocultó su molestia por las decisiones del silbante Joaquín Alberto Vizcarra.

El estratega reconoció que la primera expulsión de su equipo, la de Luis Quiñones al minuto 56, fue correcta; sin embargo, cuestionó con fuerza la segunda, cuando Daniel Aceves vio la roja al 61’ tras una jugada en la que el árbitro además sancionó penalti para los cementeros.

Jaime Lozano l IMAGO7

Sobre el arbitraje 

“La expulsión de Quiñones está bien marcada, la segunda no la entiendo. Mi jugador despeja y el rival se lanza de palomita, baja la cabeza… esa jugada no la entendí”, declaró Lozano en conferencia de prensa.

Jimmy también expresó su frustración por la falta de contundencia de los suyos, pues pese a tener superioridad numérica durante gran parte del encuentro, no lograron batir a Kevin Mier, portero celeste.

Pachuca l IMAGO7

Molesto por resultado 

Estoy que ardo por dentro, es una realidad que otra vez hicimos figura al portero rival”, apuntó.Finalmente, Lozano aseguró que, pese a la molestia, no continuará polemizando sobre el arbitraje.

“Nos vamos dolidos. No voy a hablar más del arbitraje”, argumentó tras una derrota más del conjunto hidalguense que había tenido un inicio perfecto en el Apertura 2025.

Liga MX l IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

Lozano y los Tuzos han venido a la baja en su nivel

Pachuca | 31/08/2025

Jaime Lozano tras la derrota de Pachuca ante América: "Nos está costando el primer tiempo"
Jimmy Lozano encara a aficionados tras la eliminación del Pachuca en Leagues Cup 2025

Pachuca | 23/08/2025

Jimmy Lozano encara a aficionados tras la eliminación del Pachuca en Leagues Cup 2025
Pachuca goleó a Rayados en el inicio de la Liga MX

Pachuca | 13/07/2025

Jaime Lozano acerca de la participación de Pachuca en el Mundial de Clubes: "Sabíamos que se había competido"
Te recomendamos
Marco Verde habló después de su victoria en contra de Sona Akale: "Quiero aspirar a ser grande"
Club Pachuca
Liga MX

LO ÚLTIMO

 