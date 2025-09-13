Jaime Lozano sale enfadado tras el Pachuca vs Cruz Azul: “Estoy que ardo por dentro"

Luego de la derrota 1-0 de Pachuca frente a Cruz Azul, en un partido cargado de polémica arbitral, Jaime Lozano, técnico de los Tuzos, no ocultó su molestia por las decisiones del silbante Joaquín Alberto Vizcarra.

El estratega reconoció que la primera expulsión de su equipo, la de Luis Quiñones al minuto 56, fue correcta; sin embargo, cuestionó con fuerza la segunda, cuando Daniel Aceves vio la roja al 61’ tras una jugada en la que el árbitro además sancionó penalti para los cementeros.

Sobre el arbitraje

“La expulsión de Quiñones está bien marcada, la segunda no la entiendo. Mi jugador despeja y el rival se lanza de palomita, baja la cabeza… esa jugada no la entendí”, declaró Lozano en conferencia de prensa.

Jimmy también expresó su frustración por la falta de contundencia de los suyos, pues pese a tener superioridad numérica durante gran parte del encuentro, no lograron batir a Kevin Mier, portero celeste.

Molesto por resultado

“Estoy que ardo por dentro, es una realidad que otra vez hicimos figura al portero rival”, apuntó.Finalmente, Lozano aseguró que, pese a la molestia, no continuará polemizando sobre el arbitraje.

“Nos vamos dolidos. No voy a hablar más del arbitraje”, argumentó tras una derrota más del conjunto hidalguense que había tenido un inicio perfecto en el Apertura 2025.

