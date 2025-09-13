Marco Verde habló después de su victoria en contra de Sona Akale: "Quiero aspirar a ser grande"

Después de haber cambiado de rival, Marco Verde venció en la primera de las peleas preliminares en el Allegiant Stadium al estadounidense Sona Akale, aunque dicha victoria contó con polémica, debido a que su rival no quería que la pelea se detuviera a pesar de haber caído a la lona por lo que él describió como "un empujón".

Verde noqueó a Akale en el cuarto asalto | Captura

Verde quiere ser referente

En conferencia de prensa posterior a su victoria en Las Vegas, Marco Verde habló al respecto del resultado favorable que consiguió, dejando en claro también que le gustaría 'dejar huella' en el boxeo mexicano a futuro.

"Muy feliz que hablen de mí porque al final trabajo muy duro y eso se ve arriba del ring. Contento de seguir creciendo y aspirando a ser grande", declaró.

Envión anímico mexicano

Marco Verde fue el primero de los mexicanos en tener competencia esta noche en Las Vegas como parte de la cartelera del evento estelar Saúl Canelo Álvarez vs Terence Crawford. Previamente, el rival que estaba destinado para el pugilista azteca era el puertorriqueño Marcos Osorio Betancourt, quien no pudo estar presente debido a una lesión.

Ahora solo queda esperar la pelea principal de la noche, misma que tendrá la presencia de Canelo, en la búsqueda de una de las victorias más importantes de su carrera.

Polémica decisión en el Estadio de Los Raiders | Captura