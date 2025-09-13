Canelo Álvarez vs Terence Crawford EN VIVO Y EN DIRECTO la pelea del año desde Las Vegas

Incluso en una ciudad conocida por organizar algunas de las peleas más relevantes del boxeo, el combate entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford se destaca como algo casi único.

Será la primera pelea en el Allegiant Stadium, que tiene cinco años de antigüedad. Y el enfrentamiento del sábado por la noche subraya la magnitud de un evento que tendrá implicaciones para dos boxeadores que intentan enriquecer aún más sus carreras dignas del Salón de la Fama.

Álvarez (63-2-2, 39 nocauts) tendrá a la gran mayoría del público a su favor, tal como suele ocurrir cuando el gran mexicano pelea en su hogar boxístico de Las Vegas. Busca defender su campeonato unificado de los supermedianos.

"Esta pelea para mí es grande", afirmó Álvarez. "Es una de las peleas más grandes de mi carrera, sin duda".

Crawford (41-0, 31 nocauts) está subiendo dos categorías de peso. El boxeador de 37 años, originario de Omaha, Nebraska, ya ha capturado dos títulos de división unificada. Ningún boxeador ha logrado esa hazaña en tres categorías dentro de la rama masculina.

"Esta es una pelea colosal", expresó Crawford. "Se habla de ella en todo el mundo en este momento".

MINUTO A MINUTO DE LA PELEA: