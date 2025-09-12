¡Sin problemas en la báscula! Canelo Álvarez y Crawford viven el último careo previo al combate

La tradicional ceremonia de pesaje se llevó a cabo en la T-Mobile Arena

Mario Ángel Guzmán Domínguez
12 de Septiembre de 2025

Listos para la pelea. Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se vieron por última vez las caras antes de subir al ring. Ambos dieron el peso, las expectativas están por las nubes y todo apunta a que esta pelea será histórica.

La tradicional ceremonia de pesaje se llevó a cabo en la T-Mobile Arena, donde la tensión volvió a sentirse. Ahora, solo 24 horas nos separan de lo que promete ser una de las grandes noches del boxeo: Canelo vs. Crawford.

La báscula no fue problema 

El primero en subir a la báscula fue Terence Crawford, recibido con un abucheo ensordecedor. Con calma y la seguridad de quien está listo para la guerra, marcó 167.5 libras.

Después llegó el turno del mexicano, acompañado de su equipo de siempre, Chepo y Eddy Reynoso. Canelo subió entre aplausos, firme y confiado, para detener la aguja también en 167.5 libras.

El cara a cara 

Hubo un último cara a cara, con Dana White de mediador. Sin gestos excesivos ni empujones, bastó con la intensidad de sus miradas. Crawford se retiró de inmediato entre más abucheos, mientras que el campeón indiscutido lanzó la primera “combinación” simbólica de la noche en Las Vegas.

“He entrenado para todo, he vuelto a lo básico, necesito darlo todo en esta pelea”, aseguró Saúl Álvarez. Por su parte, Crawford se creció ante el ambiente hostil: “Me siento maravilloso, no puedo esperar más", lanzó.

