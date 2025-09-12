¿Qué artistas acompañarán a Canelo en su entrada al ring contra Crawford?

A solo un día del esperado combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford en el Allegiant Stadium, el boxeador tapatío sorprendió al anunciar que, a diferencia de otras noches estelares, esta vez no contará con la presencia de ningún artista durante su entrada al cuadrilátero.

Conocido por ofrecer espectaculares presentaciones junto a figuras como Santa Fe Klan, Luis R. Conríquez o Fher de Maná, Canelo decidió romper con esta costumbre y caminar hacia el ring únicamente acompañado por su equipo, en lo que calificó como un momento íntimo y personal.

Canelo se ha preparado de la mejor manera para este nuevo enfrentamiento | IG: @canelo

La razón detrás de la decisión de Canelo

En conferencia de prensa previa a la pelea, Canelo explicó que su decisión no obedece a temas logísticos ni mediáticos, sino a un motivo profundamente emocional. Para él, este enfrentamiento con Crawford representa la culminación de años de esfuerzo, y por eso quiere compartir la caminata al ring únicamente con quienes han estado a su lado en todo el proceso: su equipo.

"Este sábado solamente vamos a caminar mi equipo y yo, porque este momento lo hemos esperado toda mi carrera y por eso quiero que sea mi equipo y yo nada más", declaró Álvarez, dejando claro que el enfoque estará totalmente en el combate y no en el espectáculo previo.

El tapatío afirmó que es lo que su equipo y él habían esperado toda la vida para esta pelea, por esa razón no caminará con ningún artista.#CaneloAlvarez #SaulAlvarez #CaneloCrawford pic.twitter.com/FWwZCEUjpw — El Heraldo Deportes MX (@HeraldoDep_MX) September 12, 2025

Un ritual diferente

La decisión de Canelo marca un cambio significativo en la forma en que suele presentarse ante su público. El boxeador mexicano ha construido una imagen que combina lo deportivo con lo cultural, pero en esta ocasión ha optado por el silencio y la sobriedad en lugar de la música y los fuegos artificiales.

El enfrentamiento con Terence Crawford, considerado uno de los peleadores más técnicos del mundo, es visto como uno de los mayores retos en la carrera de Álvarez. Con una entrada sin distractores, el campeón busca enviar un mensaje de concentración absoluta: está listo para demostrar que aún sigue siendo la máxima figura del boxeo mundial.

Careo entre ambos peleadores | IG: @canelo