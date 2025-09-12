¿Dónde y a qué hora ver Marco Verde vs Sona Akale?

El boxeador mexicano tendrá una participación previa al combate de Canelo Álvarez

Verde y Akale serán parte de las peleas preliminares
Verde y Akale serán parte de las peleas preliminares | IG: @marco_alonso_green, @slinkproper
Mauricio Díaz Valdivia
12 de Septiembre de 2025

La pelea de Canelo Álvarez en contra de Terence Crawford trae consigo bastantes cosas a resaltar; entre ellas, la participación del boxeador mexicano Marco Verde como parte de las peleas preliminares del evento. El medallista olímpico en Paris 2024 estará a cargo de abrir el show, teniendo la primera pelea de la velada.

Verde fue medallista en los últimos Juegos Olímpicos | MexSport

¿Contra quién compite el mexicano?

Principalmente, Marco Verde tendría como rival al pugilista puertorriqueño Marcos Osorio-Betancourt; sin embargo, debido a una lesión reciente el oponente será otro. El norteamericano Sona Akale terminó siendo el elegido para abrir el espectáculo del sábado por la noche en Las Vegas.

Con 14 años de diferencia entre ambos (Verde 23, Akale 37), Marco únicamente puede presumir de dos victorias en su etapa como boxeador profesional, mientras que Akale tiene un récord de nueve victorias dentro de 12 peleas; cabe resaltar que cuatro de esos nueve resultados a favor se los llevó por la vía rápida, además de contar también con tres derrotas. En el historial de Akale, la victoria más importante fue ante Nico Ali Walsh, nieto de la leyenda Muhammad Ali, a quien por cierto le arrebató el invicto con su victoria.

Poster de Akale para la pelea | IG: @slinkproper

¿Dónde ver al medallista olímpico mexicano?

  • Fecha: Sábado 13 de diciembre
  • Sede: Allegiant Stadium
  • Horario: 3:30 PM (tiempo del centro de México)
  • Dónde ver: Canal de YouTube de UFC
Verde abre la participación de los mexicanos en el Allegiant Stadium | MexSport

