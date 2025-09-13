¿Clásico en riesgo? Fuerte lluvia afecta a la Ciudad de México previo al América vs Chivas

A solo unas horas de que arranque el Clásico de México entre América y Chivas, las intensas lluvias en la capital del país podrían poner en riesgo el juego programado para las 21:00 (Centro de México).

@ClubAmerica

Sin comunicado oficial

Pese a las intensas lluvias que iniciaron desde la tarde, la Liga MX y el Club América aún no han emitido un comunicado para informar si el juego se pospone o si se llevará a cabo algún nuevo protocolo.

En caso de que la cancha sufra algún daño o se presente una tormenta eléctrica durante la previa del juego, el equipo local se verá obligado a dar aviso a los fanáticos del retraso del partido.

America 🦅🆚🐐 Chivas

Comenzó a llover de forma importante

Nos escuchamos por @WRADIOMexico pic.twitter.com/beNSKuf9lC — Alberto Bernard (@betobernard) September 14, 2025

Un problema que se hace recurrente

En épocas recientes, la CDMX se ha visto afectada por las intensas lluvias, así mismo, los juegos en los estadios de los equipos capitalinos (América, Cruz Azul y Pumas), también han tenido repercusiones, tanto en el retraso del juego hasta en problemas con el terreno de juego.

En el caso específico de América, esta sería la tercera vez que las Águilas retrasan un juego por la lluvia, ya que esto les sucedió anteriormente en sus duelos ante Querétaro (local) y Atlas (visitante).

Duelo pospuesto por lluvia Atlas vs América I IMAGO7