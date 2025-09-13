¿Clásico en riesgo? Fuerte lluvia afecta a la Ciudad de México previo al América vs Chivas

Una vez más el clima podría perjudicar el horario de duelos de la Liga MX en la Ciudad de México

Estadio Ciudad de los Deportes
Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO7
Aldo Martínez
13 de Septiembre de 2025

A solo unas horas de que arranque el Clásico de México entre América y Chivas, las intensas lluvias en la capital del país podrían poner en riesgo el juego programado para las 21:00 (Centro de México).

Sin comunicado oficial

Pese a las intensas lluvias que iniciaron desde la tarde, la Liga MX y el Club América aún no han emitido un comunicado para informar si el juego se pospone o si se llevará a cabo algún nuevo protocolo.

En caso de que la cancha sufra algún daño o se presente una tormenta eléctrica durante la previa del juego, el equipo local se verá obligado a dar aviso a los fanáticos del retraso del partido.

Un problema que se hace recurrente

En épocas recientes, la CDMX se ha visto afectada por las intensas lluvias, así mismo, los juegos en los estadios de los equipos capitalinos (América, Cruz Azul y Pumas), también han tenido repercusiones, tanto en el retraso del juego hasta en problemas con el terreno de juego.

En el caso específico de América, esta sería la tercera vez que las Águilas retrasan un juego por la lluvia, ya que esto les sucedió anteriormente en sus duelos ante Querétaro (local) y Atlas (visitante).

Duelo pospuesto por lluvia Atlas vs América I IMAGO7

