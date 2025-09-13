Toluca vs Puebla EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 8

Toluca regresa al Nemesio Diez, después del parón por Fecha FIFA, el conjunto Escarlata retoma la continuación de la Jornada 8 para seguir apuntalando en los primeros lugares, ahora tendrá enfrente al Puebla de Cristante.

El conjunto dirigido por Antonio “Turco” Mohamed está teniendo un arranque más que decente en el Apertura 2025. Se ubica en el 5º lugar de la tabla con 13 puntos tras 7 jornadas, con un récord de 4 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

Viene de imponerse 3‑1 como visitante ante Atlético de San Luis. Esa victoria es importante para mantener el ánimo elevado. En casa, Toluca ha mostrado fortaleza frente a rivales de menor exigencia, y busca aprovechar su condición de local para seguir sumando.

La Franja no ha tenido un buen inicio de torneo. Solo ha conseguido 4 puntos de un posible 21, ubicándose en los últimos lugares de la tabla (18º), con 1 victoria, 1 empate y 5 derrotas. Viene de caer como local ante Monterrey por marcador de 4‑2. Esa derrota duele, tanto en el aspecto físico como en el ánimo.