Alberto El Patrón festejó en el Nemesio Diez el pase de Toluca a Semis

Toluca está en Semifinales del Clausura 2025 luego de vencer a Monterrey en el partido de Vuelta 2-1, mismo resultado que empató el marcador global 4-4, por lo que debido a la posición en la tabla, los 'Diablos' avanzaron a la siguiente etapa del campeonato.

Toluca eliminó a Monterrey en Cuartos de Final | Imago7

'El Orgullo de México' presente en el infierno

Ante un lleno excepcional, la presencia de uno de los aficionados más famosos de Toluca no pasó desapercibida, pues las cámaras y ciertos fanáticos captaron la presencia de Alberto El Patrón en los pasillos del Nemesio Diez acompañado de su pareja, además de portar la indumentaria con los colores del conjunto choricero.

Ante las preguntas de los medios, el luchador no dudó en mencionar que él apoya a su equipo en las buenas y en las malas. "Tienen que pasar, por las buenas o las malas, y si no me brinco", mencionó el Megacampeón de la Triple A en modo de broma, agregando que a él le habría gustado un resultado de 3-1, sin importar de quién fueran los goles de parte de su equipo.

El Patrón es el actual campeón de AAA | X: @PrideOfMexico

Alberto y la nueva alianza

Alberto también fue cuestionado al respecto de la nueva alianza que existe entre AAA y WWE, pues el mexicano fue miembro de la empresa norteamericana algunos años atrás.

"Estamos esperando a ver qué va a pasar, el tiempo va a decir a dónde nos lleva esta comunión", respondió El Patrón acerca de la unión entre empresas de lucha libre.

A lo largo de su carrera, Alberto El Patrón ha externado en distintas ocasiones su afición por el futbol, en específico el cariño que le tiene al Toluca y al Real Madrid.

Alexis Vega contribuyó en el pase de los 'Diablos' | Imago7

