La acción se originó tras un doble cabezazo en el área en el encuentro

Tijuana vs América: Sistema de Fuera de Lugar Semiautomático debuta en Liga MX
Iliany Aparicio
9 de Enero de 2026

El debut del Sistema de Fuera de Lugar Semiautomático (SAOT) en la Liga MX no pudo pasar desapercibido, luego de que su primera intervención oficial fuera para anular un gol de Raúl Zúñiga en el duelo entre Tijuana y América, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2026.

En acción | IMAGO7

¿Qué pasó en el Xolos vs América? 

Corría el minuto 24 cuando Zúñiga movió las redes de Xolos, su exequipo, sistema tecnológico detectó que el atacante se encontraba en posición adelantada al momento de la jugada.

La acción se originó tras un doble cabezazo en el área, primero de Rodrigo Aguirre y posteriormente de Raúl Zúñiga, quien definió ante la salida del arquero. A simple vista, la jugada parecía legítima, pero el SAOT mostró con precisión milimétrica la posición irregular del delantero.

Fue así como el primer gol anulado en la historia del SAOT en la Liga MX quedó registrado en un escenario de alto impacto: un partido de América, uno de los equipos con mayor reflectores del futbol mexicano, lo que multiplicó la atención sobre el estreno de la tecnología.

En partido | IMAGO7

El Sistema Semiautomático de Fuera de Lugar utiliza cámaras de alta velocidad y sensores para rastrear la posición exacta del balón y de los jugadores, permitiendo determinar con mayor exactitud cuándo un futbolista se encuentra adelantado, reduciendo los márgenes de error humano.

¿Qué es el Sistema Semiautomático de Fuera de Lugar?

Este mismo sistema es el que se utiliza actualmente en la Premier League de Inglaterra, así como en competencias de la FIFA, por lo que su implementación en México representa un paso importante hacia la modernización y estandarización arbitral en el futbol nacional.

Aunque la decisión fue dolorosa para América, el uso del SAOT dejó en claro su objetivo principal: brindar mayor justicia y transparencia en las decisiones de fuera de lugar, incluso cuando las jugadas son tan cerradas que resultan imposibles de juzgar a simple vista.

De esta manera, el Clausura 2026 arrancó con un hecho histórico, ya que el futbol mexicano entró de lleno a la era de la tecnología de precisión, y el gol anulado a Raúl Zúñiga quedará como el primer registro oficial del SAOT en la Liga MX.

En acción | IMAGO7

LO ÚLTIMO