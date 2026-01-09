Chivas confirma la salida de Teun Wilke; su destino será Colombia

A unos días del debut de las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Clausura 2026 de la Liga MX, el equipo rojiblanco confirmó una nueva baja para el nuevo torneo, esta vez la de su delantero, Teun Wilke, quien será cedido a préstamo al Fortaleza CEIF de Colombia.

Wilke en amistoso | IMAGO7

Nuevos aires

Luego de una muy discreta participación en el Apertura 2025 y la baja cantidad de minutos disputados, el delantero de 23 años, tomó la decisión de buscar mejorar su nivel futbolístico en el futbol colombiano, así lo comunicó el club a través de sus redes sociales.

Tras el anuncio oficial, Wilke se une a la lista de futbolistas mexicanos que llegaron al balompié de Sudamérica. El canterano de Chivas llega a Colombia en calidad de préstamo y se espera que el club cachaco haga oficial su llegada en los próximos días.

Con el equipo del rebaño, el atacante apenas y pudo ver minutos de juego, esto tras la alta competencia interna del club y la ascendente actuación de Armando ‘Hormiga’ Gonzalez, volviéndose un inamovible del cuadro que dirige Gabriel Milito.

Durante su paso en su club de debut en Liga MX, Teun Wilke sumó un total de 15 partidos, haciendo apenas dos goles y solo una asistencia en un total de 683 minutos disputados con la camisa rojiblanca.

Wilke en su último juego con Chivas | IMAGO7

¿Qué esperar en Fortaleza?

El mexicano llega al equipo de la primera División de Colombia, donde se espera disputé la lucha por la titularidad. En su último torneo, el equipo propiedad del cantante, Carlos Vives, quedó en el lugar 16 de la tabla general, quedando fuera de los Playoffs.

Actualmente el equipo dirigido por Sebastián Oliveros, no solo se reforzó con el mexicano, sino que buscan la llegada de más jugadores que puedan poner al club en la etapa de playoffs una vez más.