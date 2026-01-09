Liga MX estrenará fuera de juego semiautomático desde la Fecha 1 del Clausura 2026

La Liga MX está a punto de entrar a una nueva era en cuanto a innovación tecnológica se refiere y es que, todo parece indicar, que el futbol mexicano tendrá el fuera de juego semiautomático desde el arranque del nuevo torneo.

De acuerdo a información de Carlos Ponce de León, la Liga MX ha invertido cerca de $1.43 millones de dólares para poder tener el fuera de juego semiautomático, teniendo un acuerdo con el mismo proveedor que le provee la tecnología a la Premier League.

El sistema semiautomático entrará en la Liga MX | MEXSPORT

Esta innovación tendrá 28 cámaras nuevas por cada estadio de la Liga MX, por lo que los vectores y los trazados en la Liga MX han llegado a su fin.

Todo parece indicar que el fuera de juego semiautomático hará su debut en la Liga MX en el encuentro en donde Mazatlán se enfrentará a los Bravos de Juárez, encuentro que será el primero del torneo Clausura 2026.

El sistema semiautomático entrará en la Liga MX | MEXSPORT

Innovación con retraso

Los rumores de la implementación de este nuevo sistema estaban desde el torneo pasado, donde se rumoró que el fuera de juego semiautomático entraría para la Liguilla del torneo anterior, cosa terminó por no ocurrir.

Esta innovación ya se ha probado en competiciones como la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2025, además de los Mundiales de categorías inferiores, como en el Sub 17 y en el Sub 20.

El sistema semiautomático entrará en la Liga MX | CAPTURA

¿Cómo funciona el Fuera de juego semiautomático?

La tecnología del Fuera de Juego semiautomático, es impulsada por GeniusIQ, la cual crea una réplica digital en tiempo real con precisión milimétrica, esta innovación utilizará iPhones, los cuales sirven únicamente como dispositivos de captura.

Este sistema es considerado como el dataset más avanzado del deporte mundial, debido a que captura mesh data con miles de puntos capturados por partido.

Solo para fuera de lugar

Esta tecnología, que se estrenará este fin de semana en la Liga MX, solo servirá para juzgar los fuera de juego, no podrá ser utilizada para revisar penales, goles o expulsiones.

Este sistema no reemplazará al VAR, entendiendo que FIFA no permite que la tecnología tome la última decisión, esta innovación también requiere de la última validación de los árbitros encargados del videoarbitraje.