Las Águilas buscarán su victoria 100 en el Clásico Nacional

América vs Chivas EN VIVO Clásico Nacional Liga MX Apertura 2025 Jornaada 8 | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
13 de Septiembre de 2025

Nueva edición del Clásico Nacional. América y Chivas se verán las caras este sábado en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

Henry Martín está de regreso y esto es una buena noticia para el América, además de que Allan Saint-Maximin podría ser titular por primera vez. Las Águilas llegan al partido ante su acérrimo rival montado en una racha de cuatro triunfos que lo coloca como segundo de la clasificación.

Chivas está en la otra cara de la moneda. Llevan cuatro partidos seguidos sin ganar y, con cuatro puntos, se encuentran en el antepenúltimo puesto de la clasificación sólo por mejor diferencia de goles que Querétaro y Puebla. Se trata de un mal inicio de gestión del entrenador argentino Gabriel Milito, la última apuesta de la dirigencia para regresar al equipo al protagonismo perdido.

Un revés ante las Águilas combinado con empate de Puebla y Querétaro podría mandar a uno de los dos equipos más populares al fondo de la clasificación. En los últimos 10 enfrentamientos, el Guadalajara sólo ha podido vencer al América una vez en las semifinales del Clausura 2023.

