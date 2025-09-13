Nicolás Larcamón firma el mejor debut de un DT extranjero con Cruz Azul

El estratega argentino continúa dejando su huella en el equipo de la Noria

Iliany Aparicio

El arranque de Nicolás Larcamón con Cruz Azul ya es histórico. Tras ocho jornadas del Apertura 2025, el estratega argentino registra seis victorias y dos empates, alcanzando un 83.3% de efectividad, lo que lo convierte en el mejor inicio de un técnico extranjero en la historia de los torneos cortos con La Máquina.

Larcamón en el banquillo de Cruz Azul I IMAGO7

El triunfo 1-0 sobre Pachuca, en un partido marcado por la polémica y las expulsiones, significó además la sexta victoria consecutiva de los celestes, que se mantienen como líderes del certamen.

“Fue un inicio de torneo muy complejo, sin embargo, escuchar ese dato es algo reconfortante, pero al mismo tiempo estoy consciente que los objetivos que nos trazamos como equipo son mucho más grandes”, señaló el timonel cementero.

Victoria de Cruz Azul vs Pachuca I IMAGO7

Sobre el duelo en la Bella Airosa, el argentino destacó la intensidad con la que se jugó y el esfuerzo de sus futbolistas para inclinar la balanza.

“Fue un partido que se presentó rápidamente. Generamos que el rival termine quedando en inferioridad y eso habla del compromiso de los jugadores. Fue un partido muy emocional por las tres expulsiones”, apuntó.

Gol de Cruz Azul I IMAGO7
