¡Águilas desplumadas! Chivas se impone al América y se lleva el Clásico Nacional

Contra todo pronóstico. Con goles del ‘Piojo’ Alvarado y de la ‘Hormiga’ González, Chivas venció 1-2 al América en el Estadio Ciudad de los Deportes. A pesar del gol de Alejandro Zendejas en los últimos minutos, las Águilas no alcanzaron a igualar la pizarra, por lo que Guadalajara cortó una racha de casi ocho años sin vencer a su máximo rival en temporada regular.

Apenas en los primeros 10 minutos, el flamante refuerzo de las Águilas, Allan Saint-Maximin, se hizo sentir en el terreno de juego. Con recortes hacia dentro, desbordes hacia afuera y claridad en sus pases, el atacante francés causó descontrol en la defensa del Guadalajara, por lo que las aproximaciones de gol no tardaron en llegar desde esa banda.

Hormiga sentenció al América l IMAGO7

Al 12’, Maximin mandó un centro al área, el cual recentró con la cabeza Alejandro Zendejas y en un doble cabezazo Igor Lichnovsky remató, pero su intento se fue por encima del arco del Tala Rangel. Y dos minutos después, luego de otra gran jugada del extremo francés, ahora Rodrigo Aguirre fue quien remató con potencia, pero nuevamente el balón se fue desviado de la portería rival.

Posteriormente, aunque Guadalajara no tomó la iniciativa en atacar, logró controlar los desbordes e intentos de las jugadores de las Águilas. Y ya en el resto del primer tiempo, no hubo más remates a gol. Sin embargo, el mayor ‘susto’ que se llevó América fue al minuto 35, pues luego de un choque de rodillas, Álvaro Fidalgo sintió molestias y salió del terreno de juego por unos instantes. Aún así, el mediocampista pudo terminar los primeros 45 minutos.

Pero para la segunda parte, Fidalgo no ingresó al campo y fue sustituido por Brian Rodríguez. Y ya en la parte complementaria, Chivas inició con un asedio ofensivo importante sobre América. Aún así, el marcador se mantuvo intacto hasta el minuto 63.

Victoria de Chivas l IMAGO7

Roberto Alvarado abrió el marcador

Tras un gran centro raso y preciso de Gutiérrez Galavis desde la banda izquierda, fue Roberto Alvarado quien llegó a empujar el balón a segundo poste, para así poner el 0-1 en el marcador. Con este tanto, además de poner en ventaja al Guadalajara, cortaba una racha de más de 250 minutos sin anotar en un Clásico Nacional.

Posteriormente, André Jardine modificó y mandó a todo su ‘arsenal’ al campo. Luego de darle salida a Sebastián Cáceres, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre, los que ingresaron fueron Henry Martín, Jonathan Dos Santos y la ‘Pantera’ Zúñiga. Y aunque Henry y Zúñiga tuvieron intentos peligrosos, fueron las Chivas quienes encontraron la portería rival cerca del final del partido.

La Hormiga sentenció

Al minuto 87, tras una gran conducción desde medio campo, Armando González respondió se acercó al área y al borde de la misma remató de zurda y venció a Luis Ángel Malagón, para así poner el 0-2 que le daba tranquilidad a los visitantes.

Sin embargo, al partido aún no acababa y las Águilas iban a tener la oportunidad de acercarse en el marcador. En tiempo de compensación, un tiro libre cerca del área le dio la chance a los locales de poner el juego dramático. Con un cobro efectivo de Alejandro Zendejas, el partido se puso 1-2 a instantes del final y aunque América intentó hasta el final del encuentro, no fue suficiente y terminaron por caer ante Chivas.

Chivas l IMAGO7