Clásico Nacional desata pelea que provocó que se vaciaran las bancas

Chivas se llevó la victoria del Estadio Azulcrema

Clásico Nacional desata pelea
Clásico Nacional desata pelea | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez
14 de Septiembre de 2025

El Clásico Nacional se pintó de rojiblanco en la capital de la República Mexicana, las Chivas se llevaron la victoria 2-1 sobre el América, un triunfo que hace partidos no se veía; sin embargo, hubo una mancha en el juego que oscureció un poco el partido.

Y es que, después del segundo tanto por conducto de Armando ‘Hormiga’ González terminó desatando una pelea en el terreno de juego que no fue captado de inmediato por la transmisión en vivo de TUDN, por lo que no se pudo ver el origen en concreto.

Clásico l IMAGO7

Érick Gutiérrez el protagonista

Lo que sí se vio fue que varios jugadores del América empezaron una persecución sobre Érick Gutiérrez, al parecer algo dijo que no cayó bien en el equipo rival, el jugador rojiblanco terminó con la camiseta rota el encuentro.

Entre manotazos y jaloneos tuvieron que llegar los jugadores y cuerpo técnico de la banca para ayudar a controlar la situación que finalmente se calmó sin ningún expulsado, únicamente un miembro del conjunto azulcrema.

Pelea en el Clásico l IMAGO7

Chivas gana

Chivas sumó tres unidades de gran importancia para salir del fondo de la tabla de clasificación; Roberto Alvarado abriría el marcador en la segunda parte y en la parte final Armando ‘Hormiga’ González pondría el segundo en una jugada individual.

En el agregado Alejandro Zendejas acortaría las distancias después de que se agregaran varios minutos de reposición para poner tensión en el encuentro que finalmente se sentenció con un 21- final en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Chivas l IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

Canelo Álvarez peleará el mismo día del Clásico Nacional

América | 19/08/2025

¿América y Chivas se enfrentarán contra Canelo por el rating? Clásico Nacional el mismo día de la pelea
Chivas no ha vencido al América en temporada regular en 8 años

América | 12/09/2025

Chivas no ha vencido al América en temporada regular en 8 años
Balance del Clásico Nacional: América domina a Chivas en los últimos duelos

Futbol | 11/09/2025

América tiene paternidad sobre Chivas en los últimos años
Te recomendamos
Atípica entrada de Canelo en Las Vegas para enfrentar a Crawford
Club América
Liga MX
Chivas

LO ÚLTIMO

 