Clásico Nacional desata pelea que provocó que se vaciaran las bancas

El Clásico Nacional se pintó de rojiblanco en la capital de la República Mexicana, las Chivas se llevaron la victoria 2-1 sobre el América, un triunfo que hace partidos no se veía; sin embargo, hubo una mancha en el juego que oscureció un poco el partido.

Y es que, después del segundo tanto por conducto de Armando ‘Hormiga’ González terminó desatando una pelea en el terreno de juego que no fue captado de inmediato por la transmisión en vivo de TUDN, por lo que no se pudo ver el origen en concreto.

Clásico l IMAGO7

Érick Gutiérrez el protagonista

Lo que sí se vio fue que varios jugadores del América empezaron una persecución sobre Érick Gutiérrez, al parecer algo dijo que no cayó bien en el equipo rival, el jugador rojiblanco terminó con la camiseta rota el encuentro.

Entre manotazos y jaloneos tuvieron que llegar los jugadores y cuerpo técnico de la banca para ayudar a controlar la situación que finalmente se calmó sin ningún expulsado, únicamente un miembro del conjunto azulcrema.

Pelea en el Clásico l IMAGO7

Chivas gana

Chivas sumó tres unidades de gran importancia para salir del fondo de la tabla de clasificación; Roberto Alvarado abriría el marcador en la segunda parte y en la parte final Armando ‘Hormiga’ González pondría el segundo en una jugada individual.

En el agregado Alejandro Zendejas acortaría las distancias después de que se agregaran varios minutos de reposición para poner tensión en el encuentro que finalmente se sentenció con un 21- final en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Chivas l IMAGO7