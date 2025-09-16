¡El legado continúa! Jesús Corona deja los guantes a su hijo de 15 años en el marco de su retiro

La primera edición de la BajaCup tuvo un momento que quedará grabado en la memoria de los aficionados de Xolos de Tijuana y del futbol mexicano: José de Jesús “Chuy” Corona, a sus 44 años de edad es sustituido por su hijo en un emotivo y simbólico cambio de estafeta.

Jesús Corona calienta con su hijo | X: @Xolos

Hijo de Jesús Corona toma su lugar en Xolos

El partido amistoso ante San Diego FC no solo sirvió para celebrar la trayectoria de Corona, sino que se convirtió en un evento familiar y simbólico. Al minuto 40', “Chuy” salió de cambio visiblemente emocionado, y en un gesto que conmovió a los presentes, su propio hijo, José Miguel Corona, ingresó para ocupar su lugar en el campo.

El momento fue recibido con aplausos y muestras de afecto de parte de los aficionados, quienes despidieron a José de Jesús Corona con respeto y admiración, celebrando no solo su legado en los Xolos y en la selección mexicana, sino también el inicio de una nueva generación con su hijo José Miguel.

¿Quién es José Miguel Corona, hijo de Jesús Corona?

Con tan solo 15 años, José Miguel forma parte de las fuerzas básicas de Xolos en la categoría Sub-19. Llegó al club fronterizo cuando tenía 13 años, justo en el momento en que su padre dejaba Cruz Azul para unirse a Tijuana. Este debut amistoso se convierte en un primer paso significativo en su carrera, siguiendo los pasos de su legendario padre.

Corona se retira vs Cruz Azul

El adiós definitivo de “Chuy” Corona se dará en un partido oficial que promete ser emotivo: Xolos vs Cruz Azul, el 28 de septiembre. El club celeste, donde Corona se consolidó como leyenda, será el escenario perfecto para cerrar su carrera profesional, conmemorando décadas de trayectoria, títulos y momentos inolvidables en el futbol mexicano.

Jesús Corona cerca del retiro | IMAGO7