Eduardo de la Torre ve similitudes de la ‘Hormiga’ en ‘Chicharito’: “No son el centro delantero típico”

Después de hacerse de la titularidad de Chivas sobre Alan Pulido y Javier Hernández tras venir del banquillo, el delantero del Guadalajara, Armando González se ha convertido en el hombre gol del equipo Rojiblanco.



En entrevista para RÉCORD, el cuarto mejor goleador en la historia de Chivas, Eduardo de la Torre, aseguró que ve en la “Hormiga” similitudes en el futbol del “Chicharito”, después de que consideró no son los centros delanteros típicos, además de considerar que la experiencia de Hernández servirá de aprendizaje para el goleador del Guadalajara.

Es el nuevo goleador del equipo | IMAGO7



“Por supuesto que en algo tiene que ver, no sé hasta qué grado y sin demeritar a Armando por lo que hace, de alguna manera esa experiencia que tiene el ‘Chicharito’ y todo lo que lo que está atrás de él, si lo canaliza bien Armando, pues puede ser de mucha utilidad, también el ‘Chícharo’ no era un centro delantero típico.



“A ambos les gusta parecer, tienen otro tipo de características y eso le está ayudando mucho a la ‘Hormiga’ porque en condiciones son parecidos: La movilidad es no quedarse fijo, con un centro delantero referente, generalmente llegan justo a tiempo a las jugadas importantes. También el cabezazo, me parece, es el arma fundamental de ambos”, agregó.

Comparó al canterano con Chicharito | IMAGO7





Asimismo, reconoció que González no tuvo un camino sencillo en la competencia por la titularidad, sin embargo, reconoció que el convertirse en el delantero titular de Chivas, habla de su trabajo y el porque la afición lo sigue.



“Es un terreno complicado, que él tendrá que irse ganando poco a poco, la titularidad que es una parte importante, cuando es un jugador diferente y es comprobado, lo ideal es sostenerlo, aunque este en temprana edad, eso de ganarle el espacio a los al resto de los de los compañeros de posición Alan Pulido y Javier Hernández, habla mucho de su trabajo y se nota en ese imán que tiene con la gente”, concluyó.