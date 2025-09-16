Brunetta manda mensaje previo al Chivas vs Tigres: "Este club tiene la obligación de ganar"

De cara al duelo pendiente de la jornada uno ante Chivas, los Tigres cerraron preparación para viajar a Guadalajara y uno de los capitanes de Guido Pizarro, el argentino Juan Brunetta, habló en conferencia de prensa de lo que será este encuentro ante los dirigidos por Gabriel Milito.

“Ellos han ganado el partido anterior y deben venir con un envión anímico bueno, los dos llegamos en buen momento, será un partido muy parejo y serán detalles lo que lo definan", resaltó el jugador felino.

Juan Brunetta l IMAGO7

GANAR ES UNA OBLIGACIÓN

“Era algo pendiente del torneo pasado que de visita quizá nos estaba costaba un poco, este torneo lo mejoramos, estamos en buen camino, ir a jugar con chivas de la misma manera que lo venimos haciendo, un rival siempre difícil, esperamos estar a la altura.”

Además, Brunetta reconoció las exigencias que el plantel felino tiene para este torneo: “Este club exige ganar, estamos obligados siempre a competir, intentaremos hacer un buen partido y tratar de ganar que lo necesitamos.”

Liga MX l IMAGO7

FELICES CON EL DESEMPEÑO DE ÁNGEL CORREA

Tras las actuaciones de Ángel Correa con Tigres, su compatriota mencionó que el equipo se encuentra emocionado con su desempeño.

“No había duda de Ángel, sabemos la jerarquía que tenía desde antes que venga, al llegar un jugador como el nos da mucha más jerarquía más de la que el plantel tiene y nos aporta muchísimo tanto adentro como fuera".