¡Oficial! Tigres anuncia a Juan Brunetta como refuerzo para el Clausura 2024

La mañana de este miércoles Tigres anunció de manera oficial el fichaje de Juan Brunetta, quien reforzará al equipo para el Clausura 2024 procedente de Santos.

A través de redes sociales, el conjunto regiomontano le dio la bienvenida y publicó un video con algunos de sus momentos más destacados en el futbol mexicano.

"El líder en asistencias de la Liga MX llega a Nuevo León para realizar exámenes médicos y finalizar su contratación con La U. ¡Bienvenido a Club Tigres, Juan Brunetta!", escribió el club.

Brunetta se despide de Santos

En un comunicado compartido por el equipo, el volante argentino agredeció y se despidió de los laguneros, donde destacó la estabilidad que encontró tras su llegada Torreón.

“Me representó mucho (etapa con Santos), porque me brindó una regularidad que no había tenido en mi carrera, una estabilidad emocional muy importante… Hoy me toca irme por el pago de la cláusula de rescisión y afrontar un nuevo reto".

Además, afirmó sentirse triste por su salida, aunque reconoció que este será un "paso importante" en su carrera.

“Es un poco triste, pero a la vez contento porque doy un paso importante en mi carrera, así que agradecerle a la afición por todo su apoyo en los buenos y malos momentos”.

Tras un año y medio en Santos, el volante argentino se convirtió en uno de los pilares del equipo, registrando 19 goles y 20 asistencias en 56 partidos.

