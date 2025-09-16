Crece socavón en Iztapalapa: ya tiene 10 metros de diámetro y provoca desalojo de 27 personas

Lo que comenzó el pasado sábado como un socavón que devoró un camión de refrescos, ahora se ha convertido en una oquedad de 10 metros de diámetro que sigue creciendo y ha provocado el desalojo de 27 vecinos de la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa.

Después de las impresionantes imágenes que mostraban a un camión de Jarritos atrapado en el socavón que se formó sobre Avenida 5, a la altura de Calle 4, la situación empeoró un día después.

El sábado pasado un camión de Jarritos cayó en un socavón/X

Esto ocurrió luego de una lluvia intensa que dejó caer 2 millones de litros de agua en solo 30 minutos sobre la Ciudad de México. La fuerza del agua provocó el reblandecimiento del suelo y el crecimiento de la oquedad.

Más grande y profundo: de 5 a 10 metros

El socavón de Iztapalapa pasó de 5 a 10 metros de diámetro, con una profundidad de más de 8 metros, afectando directamente a los vecinos que viven cerca de la zona.

Por esta razón, fueron evacuadas 27 personas pertenecientes a 8 familias diferentes, así como 3 mascotas.

La oquedad creció y ahora 10 metros de diámetro y más de 8m de profundidad/X

Reubicación y apoyo a las familias afectadas

Varias personas fueron reubicadas en el Centro de Cuidados de la Súper Manzana 4, dentro de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, mientras que otras fueron llevadas a hoteles.

Además, se les ofrecerá un apoyo de 4 mil pesos mensuales por concepto de renta, durante tres meses.

La reparación tardará hasta 20 días

De acuerdo con autoridades de la alcaldía Iztapalapa, los trabajos para reparar el socavón ya están en marcha, pero se estima que durarán entre 15 y 20 días.

Estas labores están a cargo de SEGIAGUA (Gestión Integral del Agua de la CDMX), en coordinación con una empresa independiente.

La reparación se proyecta que tardará hasta 20 días/X

Así comenzó todo: ruptura en el colector principal

Los trabajos actuales se suman a los realizados de manera urgente cuando cayó el camión de refrescos, para reparar una ruptura en un tramo de 10 metros del colector, con un diámetro de 2.44 metros, dañados por asentamientos del terreno.