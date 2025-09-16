Coachella 2026: Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G y hasta Cachirula aparecen en el cartel

El festival Coachella 2026 ya tiene fechas confirmadas: se llevará a cabo durante dos fines de semana, del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril, en su sede tradicional, el Empire Polo Club de Indio, California.
Este año, el cartel no decepciona: Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G serán los headliners principales, encabezando cada uno de los días con presentaciones exclusivas.
La venta general de boletos arranca el 19 de septiembre, pero quienes asistieron en ediciones pasadas tendrán acceso prioritario si registraron sus pulseras.
Lineup de lujo y artistas mexicanos en el escenario
Además del trío estelar, el line-up incluye nombres de peso como:
- The Strokes
- FKA twigs
- Iggy Pop
- The xx
- Young Thug
- David Byrne
- Moby
- Major Lazer
- Laufey
- Sexyy Redd
- PinkPantheress
También destaca la colaboración especial Nine Inch Noize, que une a Boys Noize con Trent Reznor de Nine Inch Nails.
Como siempre, se espera una producción espectacular, escenarios innovadores y colaboraciones sorpresa que podrían convertir esta edición en una de las más memorables del festival.
Cachirula y Loojan: talento mexicano viral llega a Coachella
Entre todos los artistas anunciados, destaca la presencia mexicana de Cachirula y Loojan, la dupla de cantantes que ha ganado popularidad gracias a que sus canciones se han hecho virales en TikTok.
Como parte de su álbum Sexolandia, el éxito que les ha abierto las puertas es ‘Beiby’, tema que supera los 100 millones de reproducciones en plataformas digitales.
Fechas del Coachella 2026
- Primer fin de semana: 10, 11 y 12 de abril
- Segundo fin de semana: 17, 18 y 19 de abril
Lineup de Coachella 2026
Viernes 10 y 17 de abril (destaca: Sabrina Carpenter, Nine Inch Noize, Moby)
Incluye artistas como:
Sabrina Carpenter, The xx, Nine Inch Noize, Disclosure, Turnstile, Sexyy Red, Foster the People, Blood Orange, Moby, Lykke Li, Cachirula & Loojan, entre muchos otros.
Total: más de 50 actos en el primer día del festival
Sábado 11 y 18 de abril (destaca: Justin Bieber, The Strokes, David Byrne)
Presentaciones de:
Justin Bieber, The Strokes, GIVĒON, Addison Rae, Labrinth, David Byrne, Interpol, PinkPantheress, Fuji Kaze, Los Hermanos Flores, entre otros.
Una mezcla de pop, electrónica, alternativo y sonidos latinos.
Domingo 12 y 19 de abril (destaca: Karol G, Iggy Pop, Major Lazer)
Cierran con:
Karol G, Young Thug, Kaskade, BIGBANG, Laufey, Major Lazer, FKA twigs, Iggy Pop, Armin van Buuren, Suicidal Tendencies, Röyksopp, Los Retros, entre otros.
El día más diverso del festival, con representación de varios géneros y culturas.