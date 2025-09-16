Desfile Militar 16 de septiembre: Horario, ruta, calles y estaciones cerradas

Este martes 16 de septiembre, la Ciudad de México será testigo de un desfile histórico. Por primera vez, una mujer —la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— encabezará el Desfile Cívico-Militar con motivo del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México.

Además de rendir homenaje a los héroes patrios, el evento generará cortes viales, cierre de estaciones de transporte y modificaciones en el servicio del Metrobús y el Metro, por lo que es importante que tomes tus precauciones si planeas asistir o circular por la zona.

Será el primer desfile de Claudia Sheinbaum como presidenta/X

¿A qué hora empieza el desfile?

El desfile comenzará a las 10:00 horas, partiendo desde el Campo Marte, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. El recorrido avanzará por Paseo de la Reforma, seguirá hacia Avenida Juárez, ingresará al primer cuadro del Centro Histórico y culminará frente al Palacio Nacional, donde Sheinbaum rendirá honores desde el balcón presidencial.

Calles cerradas este 16 de septiembre

El paso del contingente implicará cierre total de varias avenidas principales del centro de la capital. Estas son las vialidades afectadas:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Hidalgo

20 de Noviembre

Calle Florencia

Rutas alternas para circular en CDMX

Las autoridades capitalinas recomiendan usar las siguientes vías alternas:

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Avenida Chapultepec

Avenida Constituyentes

Avenida Presidente Masaryk

Circuito Interior

Varias calles y avenidas de la CDMX permanecerán cerradas/X

Horario especial en el Metro y estaciones cerradas

El Metro CDMX operará en horario especial, de 7:00 a 24:00 horas. Sin embargo, la estación Zócalo-Tenochtitlan de la Línea 2 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Puedes llegar al Centro Histórico por:

Pino Suárez

Bellas Artes

Allende

San Juan de Letrán

Además, estará activo el programa “Tu bici viaja en Metro”, válido en domingos y días festivos.

Varias estaciones del Metro y Metrobús también cerrarán o modificarán su horario de servicio/X

Ajustes en el Metrobús

El Metrobús también tendrá afectaciones por el desfile. Estas son las modificaciones más relevantes: