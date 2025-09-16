Desfile Militar 16 de septiembre: Horario, ruta, calles y estaciones cerradas

Este martes 16 de septiembre, la Ciudad de México será testigo de un desfile histórico. Por primera vez, una mujer —la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— encabezará el Desfile Cívico-Militar con motivo del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México.
Además de rendir homenaje a los héroes patrios, el evento generará cortes viales, cierre de estaciones de transporte y modificaciones en el servicio del Metrobús y el Metro, por lo que es importante que tomes tus precauciones si planeas asistir o circular por la zona.
¿A qué hora empieza el desfile?
El desfile comenzará a las 10:00 horas, partiendo desde el Campo Marte, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. El recorrido avanzará por Paseo de la Reforma, seguirá hacia Avenida Juárez, ingresará al primer cuadro del Centro Histórico y culminará frente al Palacio Nacional, donde Sheinbaum rendirá honores desde el balcón presidencial.
Calles cerradas este 16 de septiembre
El paso del contingente implicará cierre total de varias avenidas principales del centro de la capital. Estas son las vialidades afectadas:
- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Avenida Hidalgo
- 20 de Noviembre
- Calle Florencia
Rutas alternas para circular en CDMX
Las autoridades capitalinas recomiendan usar las siguientes vías alternas:
- Eje 1 Norte
- Eje 1 Oriente
- José María Izazaga
- Fray Servando Teresa de Mier
- Avenida Chapultepec
- Avenida Constituyentes
- Avenida Presidente Masaryk
- Circuito Interior
Horario especial en el Metro y estaciones cerradas
El Metro CDMX operará en horario especial, de 7:00 a 24:00 horas. Sin embargo, la estación Zócalo-Tenochtitlan de la Línea 2 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Puedes llegar al Centro Histórico por:
- Pino Suárez
- Bellas Artes
- Allende
- San Juan de Letrán
Además, estará activo el programa “Tu bici viaja en Metro”, válido en domingos y días festivos.
Ajustes en el Metrobús
El Metrobús también tendrá afectaciones por el desfile. Estas son las modificaciones más relevantes:
- Línea 1:
- Solo operará de Indios Verdes a Plaza de la República y de El Caminero a Insurgentes.
- Paraderos Hamburgo, Reforma y Buenavista II estarán fuera de servicio de 8:30 a 14:30 h.
- Ruta Indios Verdes–Pueblo Santa Cruz Atoyac suspendida.
- Línea 3:
- Solo funcionará de Tenayuca a Buenavista III.
- Paradas intermedias de Mina a Balderas estarán cerradas.
- Línea 4:
- Ruta sur sin servicio de 5:00 a 14:30 h.
- Ruta norte sin parada en Buenavista IV y Bellas Artes, pero sigue operando de Teatro Blanquita a San Lázaro, Pantitlán y Alameda Oriente.
- Línea 7:
- Suspendido el tramo de Campo Marte a Hidalgo durante gran parte del día.