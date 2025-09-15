Trasladan en camilla a personas desmayadas durante concierto de La Arrolladora en el Zócalo

Durante el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en el Zócalo capitalino, personal de seguridad comenzó a trasladar en camilla a una persona que se desmayó entre la multitud, mientras miles de asistentes esperaban el arranque de la ceremonia del Grito de Independencia.
Ambiente en el Zócalo
El Zócalo lucía abarrotado y decorado con iluminación tricolor, con miles de personas reunidas para presenciar la celebración. El desvanecimiento generó un breve momento de tensión, pero el espectáculo musical continuó sin interrupciones.
Celebración continúa con programa oficial
Después del incidente, la gente permaneció en la explanada a la espera de la salida de la presidenta Claudia Sheinbaum al balcón de Palacio Nacional, quien encabezaría por primera vez el Grito de Independencia, seguido del espectáculo de fuegos artificiales.