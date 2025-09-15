Trasladan en camilla a personas desmayadas durante concierto de La Arrolladora en el Zócalo

Personal de seguridad intervino para auxiliar a un asistente que se desvaneció en plena presentación de la banda sinaloense

El desvanecimiento generó un breve momento de tensión. | Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
15 de Septiembre de 2025

Durante el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en el Zócalo capitalino, personal de seguridad comenzó a trasladar en camilla a una persona que se desmayó entre la multitud, mientras miles de asistentes esperaban el arranque de la ceremonia del Grito de Independencia.

Así se llevó a cabo el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en el Zócalo. / X
Ambiente en el Zócalo

El Zócalo lucía abarrotado y decorado con iluminación tricolor, con miles de personas reunidas para presenciar la celebración. El desvanecimiento generó un breve momento de tensión, pero el espectáculo musical continuó sin interrupciones.

@latinus_us Durante el concierto de La Arrolladora en el Zócalo, personal de seguridad comenzó trasladar en camilla a personas desmayadas. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ sonido original - Latinus

 

 

Celebración continúa con programa oficial

Después del incidente, la gente permaneció en la explanada a la espera de la salida de la presidenta Claudia Sheinbaum al balcón de Palacio Nacional, quien encabezaría por primera vez el Grito de Independencia, seguido del espectáculo de fuegos artificiales.

El desvanecimiento generó un breve momento de tensión. / Captura de pantalla
