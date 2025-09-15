Consumo de alcohol en mujeres se disparó durante la pandemia, revela estudio de la UNAM

El porcentaje de mujeres que beben subió de 33.5 % a 42.5 % entre 2018 y 2020; expertos atribuyen el aumento al aislamiento

Los especialistas de la UNAM explicaron que el incremento se relaciona con la doble jornada de trabajo en casa. | Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
15 de Septiembre de 2025

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que el consumo de alcohol en mujeres mexicanas tuvo un incremento considerable durante la pandemia de COVID-19. Según la investigación, el aislamiento, las responsabilidades domésticas y el deterioro de la salud mental fueron factores determinantes en este cambio de hábitos.

En total, cinco de cada diez personas reportaron haber consumido alcohol durante el confinamiento./ Pixabay
Datos del estudio

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), el porcentaje de mujeres que consumen alcohol pasó de 33.5 % en 2018 a 42.5 % en 2020, mientras que en los hombres no se observó un aumento significativo en el mismo periodo. En total, cinco de cada diez personas reportaron haber consumido alcohol durante el confinamiento.

Factores que impulsaron el aumento

Los especialistas de la UNAM explicaron que el incremento se relaciona con la doble jornada de trabajo en casa, la educación de los hijos, las labores domésticas y el trabajo remoto. A ello se sumaron sentimientos de ansiedad, estrés y soledad que propiciaron un mayor consumo de bebidas alcohólicas.

 

 

Llamado a atender la salud mental

El estudio sugiere que estos hallazgos deben considerarse para diseñar políticas públicas y programas de prevención que atiendan la salud mental y reduzcan riesgos asociados al consumo excesivo de alcohol, especialmente en mujeres en situaciones de vulnerabilidad.

Según la investigación, el aislamiento, las responsabilidades domésticas y el deterioro de la salud mental . / Pixabay

Activan Alerta Amarilla en CDMX por tormentas y granizo este 15 de septiembre
Trasladan a Texas a Jazlyn, niña salvada por su abuela tras explosión de pipa en Iztapalapa
Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el martes 16 de septiembre en CDMX y EDOMEX?
