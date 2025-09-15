Consumo de alcohol en mujeres se disparó durante la pandemia, revela estudio de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que el consumo de alcohol en mujeres mexicanas tuvo un incremento considerable durante la pandemia de COVID-19. Según la investigación, el aislamiento, las responsabilidades domésticas y el deterioro de la salud mental fueron factores determinantes en este cambio de hábitos.

En total, cinco de cada diez personas reportaron haber consumido alcohol durante el confinamiento./ Pixabay

Datos del estudio

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), el porcentaje de mujeres que consumen alcohol pasó de 33.5 % en 2018 a 42.5 % en 2020, mientras que en los hombres no se observó un aumento significativo en el mismo periodo. En total, cinco de cada diez personas reportaron haber consumido alcohol durante el confinamiento.

Factores que impulsaron el aumento

Los especialistas de la UNAM explicaron que el incremento se relaciona con la doble jornada de trabajo en casa, la educación de los hijos, las labores domésticas y el trabajo remoto. A ello se sumaron sentimientos de ansiedad, estrés y soledad que propiciaron un mayor consumo de bebidas alcohólicas.

#BoletínUNAM Se elevó el consumo de alcohol en la pandemia, más en mujeres > https://t.co/rc7z8A56zO pic.twitter.com/ZhHFyQHT3i — UNAM (@UNAM_MX) September 15, 2025

Llamado a atender la salud mental

El estudio sugiere que estos hallazgos deben considerarse para diseñar políticas públicas y programas de prevención que atiendan la salud mental y reduzcan riesgos asociados al consumo excesivo de alcohol, especialmente en mujeres en situaciones de vulnerabilidad.

