Activan Alerta Amarilla en CDMX por tormentas y granizo este 15 de septiembre

Protección Civil advierte riesgo de encharcamientos y caída de granizo en 11 alcaldías

Activan Alerta Amarilla en CDMX por tormentas y granizo este 15 de septiembre
Llaman a la población a extremar precauciones durante las celebraciones patrias. | Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
15 de Septiembre de 2025

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla en la Ciudad de México por lluvias fuertes y posible caída de granizo, justo en la noche del Grito de Independencia.

La medida aplica en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza, donde se esperan acumulaciones de agua, corrientes superficiales y tránsito complicado.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla en la CDMX. / Pixabay
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla en la CDMX. / Pixabay

Recomendaciones para los capitalinos

Las autoridades pidieron portar paraguas o impermeable, evitar resguardarse bajo árboles o estructuras inestables y no cruzar calles con corriente de agua. También recomendaron mantenerse atentos a los reportes de Protección Civil para recibir información en tiempo real.

La medida aplica en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero. / Gobierno de México
La medida aplica en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero. / Gobierno de México

Celebraciones bajo vigilancia

Dado el pronóstico, se solicitó extremar precauciones en plazas y explanadas donde se realizarán las ceremonias patrias, con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes y evitar incidentes por las condiciones meteorológicas.

 

 

TE PUEDE INTERESAR

Trasladan a Texas a Jazlyn, niña salvada por su abuela tras explosión de pipa en Iztapalapa

Contra | 15/09/2025

Trasladan a Texas a Jazlyn, niña salvada por su abuela tras explosión de pipa en Iztapalapa
Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el martes 16 de septiembre en CDMX y EDOMEX?

Contra | 15/09/2025

Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el martes 16 de septiembre en CDMX y EDOMEX?
Metro y Metrobús CDMX: horarios y cierres para el 16 de septiembre

Contra | 15/09/2025

Metro y Metrobús CDMX: horarios y cierres para el 16 de septiembre
Te recomendamos
Trasladan a Texas a Jazlyn, niña salvada por su abuela tras explosión de pipa en Iztapalapa
Clima
Ciudad de México

LO ÚLTIMO

 