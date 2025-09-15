Activan Alerta Amarilla en CDMX por tormentas y granizo este 15 de septiembre

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla en la Ciudad de México por lluvias fuertes y posible caída de granizo, justo en la noche del Grito de Independencia.
La medida aplica en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza, donde se esperan acumulaciones de agua, corrientes superficiales y tránsito complicado.
Recomendaciones para los capitalinos
Las autoridades pidieron portar paraguas o impermeable, evitar resguardarse bajo árboles o estructuras inestables y no cruzar calles con corriente de agua. También recomendaron mantenerse atentos a los reportes de Protección Civil para recibir información en tiempo real.
Celebraciones bajo vigilancia
Dado el pronóstico, se solicitó extremar precauciones en plazas y explanadas donde se realizarán las ceremonias patrias, con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes y evitar incidentes por las condiciones meteorológicas.
En el #VideoPronóstico puedes informarte sobre las condiciones del tiempo que el #SMNmx pronostica para esta noche y mañana martes, en nuestro país. ¡Manténganse informados y disfruten las fiestas patrias! pic.twitter.com/ooVPobFLH9
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 16, 2025