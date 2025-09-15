Metro y Metrobús CDMX: horarios y cierres para el 16 de septiembre

Con motivo del desfile militar del 16 de septiembre, la Ciudad de México aplicará ajustes en el servicio del Metro y el Metrobús para facilitar la movilidad de los usuarios y garantizar la seguridad de los asistentes a los festejos patrios.

En el caso del Metrobús, el horario de servicio será de 05:00 a 00:00 horas. / Pixabay

El Metro abrirá más tarde de lo habitual: el servicio comenzará a las 07:00 horas y concluirá a las 00:00 horas. Además, la estación Zócalo-Tenochtitlán permanecerá cerrada durante toda la jornada, por lo que las autoridades recomendaron utilizar estaciones alternas como Pino Suárez, Allende o Bellas Artes para ingresar al Centro Histórico.

En el caso del Metrobús, el horario de servicio será de 05:00 a 00:00 horas, pero varias estaciones de Paseo de la Reforma tendrán cierres temporales mientras se lleva a cabo el desfile militar. Entre las afectadas se encuentran Plaza de la República, Reforma, Hamburgo, Juárez, Hidalgo, Bellas Artes, El Ángel, Chapultepec, Gandhi, Auditorio y Campo Marte.

Con motivo del desfile militar del 16 de septiembre, la Ciudad de México aplicará ajustes en el servicio del Metro. / Metro CDMX

Otros sistemas como RTP, Trolebús, Tren Ligero y Cablebús también operarán con horarios adaptados al día festivo, con el fin de atender la demanda de transporte en zonas cercanas al primer cuadro de la ciudad.

Las autoridades capitalinas invitan a planificar traslados con anticipación y mantenerse atentos a los avisos en tiempo real a través de redes sociales oficiales para evitar contratiempos.





Las autoridades capitalinas invitan a planificar traslados con anticipación. / Pixabay