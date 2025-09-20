Bad Bunny: ¿dónde ver su último concierto en Puerto Rico?

El reguetonero cerrará su residencia con la función especial “Una más”, que será transmitida en vivo y gratis para todo el mundo

La noticia ha generado gran expectación en redes sociales. | AP
Mariana Alcántara Contreras
20 de Septiembre de 2025

Bad Bunny anunció que ofrecerá un concierto final para concluir su residencia No Me Quiero Ir de Aquí en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. La función extra, llamada “Una más”, se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre de 2025 y marcará el cierre definitivo de esta serie de presentaciones en su tierra natal.

Este concierto promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año. / AP
El show podrá disfrutarse de forma gratuita gracias a su transmisión en vivo a través de Prime Video, la app de Amazon Music y el canal de Twitch de Amazon Music. La transmisión comenzará a las 6:30 p.m. (hora del Centro de México), por lo que se recomienda conectarse con anticipación para no perder ningún detalle.

La venta de boletos para asistir de manera presencial será exclusiva para residentes de Puerto Rico mediante registro en línea, mientras que el resto de los fans tendrá acceso al evento vía streaming, convirtiéndolo en un espectáculo de alcance global.

 

 

La noticia ha generado gran expectación en redes sociales, pues representa la última oportunidad de ver al artista en el escenario de su isla natal antes de emprender su próxima gira internacional.

Este concierto promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año y una despedida inolvidable para los seguidores de Bad Bunny. Si eres fan, agenda la fecha y prepara tu conexión para disfrutar en vivo de este histórico cierre de temporada.

La transmisión comenzará a las 6:30 p.m. (hora del Centro de México). / AP
