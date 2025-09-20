‘PRI: Crónica del Fin’: cuándo se estrena y dónde ver la serie completa

En varios capítulos se dará a conocer cómo se fue desmoronando el partido político

La producción y dirección estuvieron a cargo de la periodista Denise Maerker.
Jorge Reyes Padrón
20 de Septiembre de 2025

Durante casi un siglo, el PRI lo fue todo en México: poder, influencia, gobierno, elecciones y hasta destino. Pero el imperio cayó. La serie documental PRI: Crónica del Fin, dirigida por Denise Maerker, se mete hasta las entrañas del partido que moldeó la política mexicana… y también la corrompió.

Este documental de cinco episodios, producido por N+ Docs, se transmitirá el primero por Las Estrellas el próximo 22 de septiembre, al terminar el noticiero En Punto, y ese mismo día estará completo en ViX.

Es difícil entender lo que hoy vivimos sin comprender esa parte de nuestra historia reciente. Estremece ver ese mundo tan masculino, de gestos rituales —el saludo priísta, los abrazos protocolarios—, de disciplina férrea, de crisis severas y recurrentes”, explicó Denise Maerker.

Meses y horas de trabajo continúo 

La serie no escatima en profundidad: se revisaron más de 3,956 horas de archivo histórico inédito, se digitalizaron 1,694 horas de video y se realizaron 130 horas de entrevistas exclusivas con figuras clave en la historia política nacional, como:

  • Carlos Salinas de Gortari
  • Cuauhtémoc Cárdenas
  • Vicente Fox
  • Enrique Peña Nieto
  • Elba Esther Gordillo
  • Porfirio Muñoz Ledo

Con testimonios de izquierda, derecha y centro, PRI: Crónica del Fin reconstruye cinco décadas de poder absoluto y su lenta pero inevitable descomposición.

De "la dictadura perfecta" al olvido

En palabras del equipo creativo, el PRI dejó de ser solo un partido para volverse un sistema: “el PRI no es solo un partido político, es la institución que moldeó el comportamiento público y político de México”.

El documental hace un recuento de cómo la soberbia, la corrupción, la incongruencia y el abuso de poder lo desmoronaron, con traiciones, asesinatos y escándalos que dejaron huella.

Mientras más hablábamos de ese entonces, más entendíamos el ahora”, resumió Denise Maerker.

