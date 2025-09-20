Ya van 27 muertos por la explosión de pipa en Iztapalapa; siguen 18 hospitalizados

A 10 días de la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, ubicado en los límites entre Iztapalapa y el Estado de México, la cifra de víctimas fatales sigue creciendo. Este sábado, la Secretaría de Salud Pública capitalina confirmó que ya son 27 las personas fallecidas a causa del accidente, mientras que 18 siguen hospitalizadas y 39 más fueron dadas de alta tras recibir atención médica.

“27 personas han fallecido, lamentablemente”, informó la dependencia a través de sus redes sociales. La última víctima en ser reportada fue Ricardo Corona Hernández, de 38 años de edad, quien se encontraba en estado crítico.

La señora que trató de escapar del gas, lamentablemente también falleció / Redes Sociales

Una tragedia que sigue dejando dolor

Entre las víctimas recientes también está Erick Vicente Acevedo Romero, conductor de un microbús que quedó envuelto en la nube de gas tras el impacto de la pipa. Erick, al igual que Alicia Matías, ha sido calificado como un héroe por haber reaccionado para ayudar a los pasajeros dentro de su unidad.

Hasta ahora, esta es la lista completa de las personas fallecidas:

Armando Antillón Chávez, 45 años Ana Daniela Barragán Ramírez, 19 años Juan Carlos Bonilla Sánchez, 41 años Misael Cano Rodríguez, 39 años Irving Uriel Carillo Reyes, 20 años Carlos Iván Contreras Salinas, 29 años Óscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 57 años Eduardo Noé García Morales José Gabriel Hernández Méndez, 17 años Juan Antonio Hernández Betancourt, 51 años Jorge Islas Flores, 50 años Alicia Matías Teodoro, 49 años Juan Carlos Sánchez Blas, 15 años Gilberto Aaron, 47 años Jesús Joel Tovar García, 40 años Edgar Santiago Álvarez, 51 años Omar Alejandro García Escorsa, 28 años Oswaldo Gutiérrez Espinoza, 30 años Fernando Soto Munguía, 34 años Eduardo Romero Armas, 30 años Norma Chávez Ortega, 50 años Abril Díaz Castañeda, 34 años Jaime Javier Becerra Urieta, 49 años Giovani Martínez Llanos, 17 años María Salud Juarrita Molina, 35 años Erik Vicente Acevedo Romero, 33 años Ricardo Corona Hernández, 38 años

Solamente han sido 39 las personas que fueron dadas de alta / Redes Sociales

Buscan a familiares de víctimas no identificadas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que hay dos personas que aún no han sido identificadas. Uno de ellos es un hombre fallecido de entre 40 y 50 años, de complexión mediana, cabello castaño corto, piel morena clara y nariz aguileña. Podría llamarse Gilberto Arón o Arón Gustavo Hernández López.

Las autoridades han pedido apoyo a la ciudadanía para ubicar a los familiares o conocidos de estas personas, mientras se continúa con los protocolos forenses de identificación.

Dos personas continúan en calidad de desconocidas / Redes Sociales