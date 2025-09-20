Ya van 27 muertos por la explosión de pipa en Iztapalapa; siguen 18 hospitalizados

A 10 días de la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, ubicado en los límites entre Iztapalapa y el Estado de México, la cifra de víctimas fatales sigue creciendo. Este sábado, la Secretaría de Salud Pública capitalina confirmó que ya son 27 las personas fallecidas a causa del accidente, mientras que 18 siguen hospitalizadas y 39 más fueron dadas de alta tras recibir atención médica.
“27 personas han fallecido, lamentablemente”, informó la dependencia a través de sus redes sociales. La última víctima en ser reportada fue Ricardo Corona Hernández, de 38 años de edad, quien se encontraba en estado crítico.
Una tragedia que sigue dejando dolor
Entre las víctimas recientes también está Erick Vicente Acevedo Romero, conductor de un microbús que quedó envuelto en la nube de gas tras el impacto de la pipa. Erick, al igual que Alicia Matías, ha sido calificado como un héroe por haber reaccionado para ayudar a los pasajeros dentro de su unidad.
Hasta ahora, esta es la lista completa de las personas fallecidas:
- Armando Antillón Chávez, 45 años
- Ana Daniela Barragán Ramírez, 19 años
- Juan Carlos Bonilla Sánchez, 41 años
- Misael Cano Rodríguez, 39 años
- Irving Uriel Carillo Reyes, 20 años
- Carlos Iván Contreras Salinas, 29 años
- Óscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 57 años
- Eduardo Noé García Morales
- José Gabriel Hernández Méndez, 17 años
- Juan Antonio Hernández Betancourt, 51 años
- Jorge Islas Flores, 50 años
- Alicia Matías Teodoro, 49 años
- Juan Carlos Sánchez Blas, 15 años
- Gilberto Aaron, 47 años
- Jesús Joel Tovar García, 40 años
- Edgar Santiago Álvarez, 51 años
- Omar Alejandro García Escorsa, 28 años
- Oswaldo Gutiérrez Espinoza, 30 años
- Fernando Soto Munguía, 34 años
- Eduardo Romero Armas, 30 años
- Norma Chávez Ortega, 50 años
- Abril Díaz Castañeda, 34 años
- Jaime Javier Becerra Urieta, 49 años
- Giovani Martínez Llanos, 17 años
- María Salud Juarrita Molina, 35 años
- Erik Vicente Acevedo Romero, 33 años
- Ricardo Corona Hernández, 38 años
Buscan a familiares de víctimas no identificadas
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que hay dos personas que aún no han sido identificadas. Uno de ellos es un hombre fallecido de entre 40 y 50 años, de complexión mediana, cabello castaño corto, piel morena clara y nariz aguileña. Podría llamarse Gilberto Arón o Arón Gustavo Hernández López.
Las autoridades han pedido apoyo a la ciudadanía para ubicar a los familiares o conocidos de estas personas, mientras se continúa con los protocolos forenses de identificación.