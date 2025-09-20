Ya van 27 muertos por la explosión de pipa en Iztapalapa; siguen 18 hospitalizados

El accidente en el Puente de la Concordia ya es una de las tragedias más graves del año en la CDMX

Hace 10 días fue el accidente en el Puente de La Concordia.
Jorge Reyes Padrón
20 de Septiembre de 2025

A 10 días de la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, ubicado en los límites entre Iztapalapa y el Estado de México, la cifra de víctimas fatales sigue creciendo. Este sábado, la Secretaría de Salud Pública capitalina confirmó que ya son 27 las personas fallecidas a causa del accidente, mientras que 18 siguen hospitalizadas y 39 más fueron dadas de alta tras recibir atención médica.

27 personas han fallecido, lamentablemente”, informó la dependencia a través de sus redes sociales. La última víctima en ser reportada fue Ricardo Corona Hernández, de 38 años de edad, quien se encontraba en estado crítico.

La señora que trató de escapar del gas, lamentablemente también falleció / Redes Sociales
Una tragedia que sigue dejando dolor

Entre las víctimas recientes también está Erick Vicente Acevedo Romero, conductor de un microbús que quedó envuelto en la nube de gas tras el impacto de la pipa. Erick, al igual que Alicia Matías, ha sido calificado como un héroe por haber reaccionado para ayudar a los pasajeros dentro de su unidad.

Hasta ahora, esta es la lista completa de las personas fallecidas:

  1. Armando Antillón Chávez, 45 años
  2. Ana Daniela Barragán Ramírez, 19 años
  3. Juan Carlos Bonilla Sánchez, 41 años
  4. Misael Cano Rodríguez, 39 años
  5. Irving Uriel Carillo Reyes, 20 años
  6. Carlos Iván Contreras Salinas, 29 años
  7. Óscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 57 años
  8. Eduardo Noé García Morales
  9. José Gabriel Hernández Méndez, 17 años
  10. Juan Antonio Hernández Betancourt, 51 años
  11. Jorge Islas Flores, 50 años
  12. Alicia Matías Teodoro, 49 años
  13. Juan Carlos Sánchez Blas, 15 años
  14. Gilberto Aaron, 47 años
  15. Jesús Joel Tovar García, 40 años
  16. Edgar Santiago Álvarez, 51 años
  17. Omar Alejandro García Escorsa, 28 años
  18. Oswaldo Gutiérrez Espinoza, 30 años
  19. Fernando Soto Munguía, 34 años
  20. Eduardo Romero Armas, 30 años
  21. Norma Chávez Ortega, 50 años
  22. Abril Díaz Castañeda, 34 años
  23. Jaime Javier Becerra Urieta, 49 años
  24. Giovani Martínez Llanos, 17 años
  25. María Salud Juarrita Molina, 35 años
  26. Erik Vicente Acevedo Romero, 33 años
  27. Ricardo Corona Hernández, 38 años
Solamente han sido 39 las personas que fueron dadas de alta / Redes Sociales
Buscan a familiares de víctimas no identificadas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que hay dos personas que aún no han sido identificadas. Uno de ellos es un hombre fallecido de entre 40 y 50 años, de complexión mediana, cabello castaño corto, piel morena clara y nariz aguileña. Podría llamarse Gilberto Arón o Arón Gustavo Hernández López.

Las autoridades han pedido apoyo a la ciudadanía para ubicar a los familiares o conocidos de estas personas, mientras se continúa con los protocolos forenses de identificación.

Dos personas continúan en calidad de desconocidas / Redes Sociales
