VIDEO: Personal de Sheinbaum golpea a reportero de La Jornada; Presidencia ofrece disculpa

Lo que debía ser un acto informativo terminó en agresión. Al concluir el informe regional de la presidenta Claudia Sheinbaum en Chilpancingo, un funcionario de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno Federal golpeó con una silla metálica al periodista Sergio Ocampo Arista, corresponsal de La Jornada y director de Radio Universidad Autónoma de Guerrero.

De acuerdo con el testimonio del reportero, al intentar salir del "corral" donde estaban confinados los medios, uno de los encargados de logística, identificado como Ruslán Aranda Hernández, lo agredió con dos manotazos en la cara y luego le lanzó una silla metálica que le impactó en el pómulo derecho.

“Posteriormente el individuo me lanzó una silla, que me pegó en el pómulo derecho, sin mayores consecuencias”, declaró Ocampo. La agresión ocurrió frente a la mirada de otros periodistas, quienes identificaron plenamente al agresor, responsable también de acreditar a los medios en el evento. Tras los hechos, elementos de seguridad y funcionarios locales resguardaron a Aranda, lo que generó más indignación entre la prensa presente.

El periodista Sergio Ocampo quedó lesionado cerca del ojo derecho / Redes Sociales

Una disculpa que no borra el golpe

Tras la presión mediática, la Presidencia de la República ofreció una disculpa pública y anunció la suspensión temporal del funcionario mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

“La persona involucrada en estos hechos ha sido suspendida en tanto se completan las investigaciones de lo ocurrido y se tomarán las medidas necesarias en consecuencia”, indicó la Coordinación General de Comunicación Social.

El Gobierno de Guerrero también lamentó el incidente y reiteró su “respeto absoluto a la labor periodística”. Sergio Ocampo, con una trayectoria de más de 40 años cubriendo temas de alto riesgo en Guerrero —desde guerrilla hasta desapariciones—, fue defendido por colegas y organizaciones de periodistas, quienes exigen justicia.

El trabajador de Presidencia quedó suspendido tras los hechos de violencia / Redes Sociales

La prensa responde

Esa misma noche, reporteros locales emitieron un pronunciamiento para condenar “enérgicamente” la agresión y exigieron a Sheinbaum y a la gobernadora Evelyn Salgado una investigación seria para que se deslinden responsabilidades.

“Pedimos a la Presidencia una investigación del actuar del servidor público que golpeó al periodista, a fin de que se deslinden responsabilidades”, señalaron.

Mientras tanto, la comunidad periodística en Guerrero sigue exigiendo que hechos como estos no queden impunes, y que el respeto a la libertad de prensa no se limite a un simple comunicado.